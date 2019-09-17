В учебных заведениях Пермского края нарушили трудовые права школьников

Прокуратура Бардымского района Пермского края нашла нарушения в исполнии трудового законодательства при организации летней занятости школьников в МАОУ «Бичуринская средняя общеобразовательная школа», МАОУ «Березниковская средняя общеобразовательная школа им.М.Г. Имашева», Автономной некоммерческой организации «Центр молодежных инициатив Пермского края», Муниципальном бюджетном учреждении «Печменский культурно — досуговый комплекс», МАОУ «Сарашевская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Ш.Казанбаева». Об этом сообщает прокуратура Пермского края.



Сотрудники прокуратуры выяснили, что организации заключали трудовые договоры с подростками без согласия органов опеки, на экземплярах документов отсутствовала подпись несовершеннолетних. Школьников не ознакамливали с правилами трудового распорядками и с локальными нормативными актами, которые связаны с их трудовой деятельностью. Также не показывали приказы о приеме на работу.



По итогам проверки, семь должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении директоров директоров МАОУ «Бичуринская средняя общеобразовательная школа», Автономной некоммерческой организации «Центр молодежных инициатив Пермского края» возбуждены дела об административном правонарушении из-за нарушения трудового законодательства.