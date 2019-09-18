«ПАРМА» заняла второе место на международном турнире в Литве

Вчера, 17 сентября, БК «Парма» проиграл в финале Кубка Раймундаса Саргунаса. Пермская команда уступила «Автодору» из Саратова со счетом 74:89. В первой половине матча коллективы играли на равных, но третью десятиминутку «Автодор» закончил с двухкратным преимуществом 28 очков против 14 у «ПАРМЫ».



Самым результативными игроками пермского клуба стал Эйгирдас Жукаускас с 17 очками, Арнетт Моултри и Николай Жмако набрали по 11 очков. 30 сентября пройдет первая игра «ПАРМЫ» в Единой Лиге ВТБ против московского ЦСКА.