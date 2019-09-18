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Posted 18 сентября 2019, 06:34

Published 18 сентября 2019, 06:34

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

«ПАРМА» заняла второе место на международном турнире в Литве

«ПАРМА» заняла второе место на международном турнире в Литве

18 сентября 2019, 06:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Парма
В следующий раз пермская команда встретится с московским ЦСКА в Единой Лиге ВТБ.

Вчера, 17 сентября, БК «Парма» проиграл в финале Кубка Раймундаса Саргунаса. Пермская команда уступила «Автодору» из Саратова со счетом 74:89. В первой половине матча коллективы играли на равных, но третью десятиминутку «Автодор» закончил с двухкратным преимуществом 28 очков против 14 у «ПАРМЫ».

Самым результативными игроками пермского клуба стал Эйгирдас Жукаускас с 17 очками, Арнетт Моултри и Николай Жмако набрали по 11 очков. 30 сентября пройдет первая игра «ПАРМЫ» в Единой Лиге ВТБ против московского ЦСКА.

#Спорт#Парма
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