Пенсионер после падения в автобусе №71 сломал ребро

Posted 18 сентября 2019, 04:23
Published 18 сентября 2019, 04:23
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Вчера, 17 сентября, около 16:00 в общественном транспорте Перми произошел очередной инцидент. В автобусе маршрута № 71 (перевозчик ИП Аристов С.В.) после падения сломал ребро 88-летний пенсионер.
Как рассказала Properm.ru дочь пострадавшего, мужчина зашел в автобус на остановке «Больница» (м/р Кислотные дачи), но не успел занять место, как автобус резко тронулся с места с большим ускорением. «Отец не удержался на ногах, хотя, наверняка, придерживался за спинки (до верхнего поручня ему сейчас тяжело дотягиваться). Упал, ушиб лодыжку, ударился грудью. В результате сломал одно ребро», — уточняет женщина. Для установления всех подробностей аварии был вызван наряд ГИБДД. Мужчину увезли в травмпункт.