Пенсионер после падения в автобусе №71 сломал ребро

Как рассказала Properm.ru дочь пострадавшего, мужчина зашел в автобус на остановке «Больница» (м/р Кислотные дачи), но не успел занять место, как автобус резко тронулся с места с большим ускорением. «Отец не удержался на ногах, хотя, наверняка, придерживался за спинки (до верхнего поручня ему сейчас тяжело дотягиваться). Упал, ушиб лодыжку, ударился грудью. В результате сломал одно ребро», — уточняет женщина. Для установления всех подробностей аварии был вызван наряд ГИБДД. Мужчину увезли в травмпункт.