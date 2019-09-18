В Чусовом местный житель организовал наркопритон

В межмуниципальном отделе МВД России «Чусовской» возбуждено уголовное дело из-за содержания наркопритона. В преступлении подозревают 32-летнего местного жителя. Мужчина не работает, ранее был судим, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.



По данным полиции, притон обнаружил участковый, когда проводил проверку. Сотрудники выяснили, что подозреваемый с января по июль 2019 года пускал в свою квартиру знакомых для потребления наркотиков. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.