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Posted 18 сентября 2019, 07:07

Published 18 сентября 2019, 07:07

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

В Чусовом местный житель организовал наркопритон

18 сентября 2019, 07:07
За преступление мужчина может получить до четырех лет лишения свободы.

В межмуниципальном отделе МВД России «Чусовской» возбуждено уголовное дело из-за содержания наркопритона. В преступлении подозревают 32-летнего местного жителя. Мужчина не работает, ранее был судим, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, притон обнаружил участковый, когда проводил проверку. Сотрудники выяснили, что подозреваемый с января по июль 2019 года пускал в свою квартиру знакомых для потребления наркотиков. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

#Происшествия
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