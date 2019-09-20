properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2019, 11:29

Published 20 сентября 2019, 11:29

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Актера Павла Устинова освободили под подписку о невыезде

Актера Павла Устинова освободили под подписку о невыезде

20 сентября 2019, 11:29
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Первоначально прокуратура просила для Устинова шесть лет лишения свободы.

Сегодня, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября), пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».

Как заявила на суде представитель прокуратуры, у обвинения «нет оснований считать, что Устинов будет скрываться от органов следствия». Адвокаты осужденного Дмитрий Чешков и Анатолий Кучерена, а также сам Павел Устинов во время заседания поддержали ходатайство Генпрокуратуры. «Я хочу сказать, что не намерен скрываться или угрожать кому-то, препятствуя производству по делу», — сказал Павел Устинов по видеоконференции.

Ранее Павла Устинова обвинили по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа, в результате чего пострадал омоновец.

Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие это. В результате Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. После этого за Устинова вступились десятки российских актеров и публичных лиц по всей стране.

Главная новость по теме
Актриса Дарья Егорова решила уйти из Театра-Театра после конфликта с руководством
#Общество#Протест
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика