Актера Павла Устинова освободили под подписку о невыезде

Как заявила на суде представитель прокуратуры, у обвинения «нет оснований считать, что Устинов будет скрываться от органов следствия». Адвокаты осужденного Дмитрий Чешков и Анатолий Кучерена, а также сам Павел Устинов во время заседания поддержали ходатайство Генпрокуратуры. «Я хочу сказать, что не намерен скрываться или угрожать кому-то, препятствуя производству по делу», — сказал Павел Устинов по видеоконференции.