Актера Павла Устинова освободили под подписку о невыезде

Posted 20 сентября 2019, 11:29
Published 20 сентября 2019, 11:29
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Сегодня, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября), пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
Как заявила на суде представитель прокуратуры, у обвинения «нет оснований считать, что Устинов будет скрываться от органов следствия». Адвокаты осужденного Дмитрий Чешков и Анатолий Кучерена, а также сам Павел Устинов во время заседания поддержали ходатайство Генпрокуратуры. «Я хочу сказать, что не намерен скрываться или угрожать кому-то, препятствуя производству по делу», — сказал Павел Устинов по видеоконференции.
Ранее Павла Устинова обвинили по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа, в результате чего пострадал омоновец.
Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие это. В результате Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. После этого за Устинова вступились десятки российских актеров и публичных лиц по всей стране.