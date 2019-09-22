properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября 2019, 10:31

Published 22 сентября 2019, 10:31

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

МЧС предупреждает о ночных заморозках в Прикамье

22 сентября 2019, 10:31
На дорогах возможно появление гололеда.

22 и 23 сентября по северу Прикамья ночью ожидаются заморозки до -3°. В Перми температура в ночное время может опуститься до -1°. Сотрудники МЧС советуют пользоваться только исправными электроприборами, не перегружать электросети и проверять отопительные печи. Спасатели просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах в случае гололеда.

Если вы стали свидетелем происшествия, то звоните по телефону «112».

#Регион#Мчс пермского края#Заморозки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика