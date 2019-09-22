МЧС предупреждает о ночных заморозках в Прикамье

22 и 23 сентября по северу Прикамья ночью ожидаются заморозки до -3°. В Перми температура в ночное время может опуститься до -1°. Сотрудники МЧС советуют пользоваться только исправными электроприборами, не перегружать электросети и проверять отопительные печи. Спасатели просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах в случае гололеда.