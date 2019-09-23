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Posted 23 сентября 2019, 04:00

Published 23 сентября 2019, 04:00

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

На Парковом проспекте собираются строить трамвайные пути

На Парковом проспекте собираются строить трамвайные пути

23 сентября 2019, 04:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Когда начнутся работы — неизвестно. Однако строительство планируют завершить в 2022 году.

На Парковом проспекте могут появиться трамвайные пути. Соответствующие изменения в генеральный план города рассмотрят 24 сентября на заседании Пермской городской думы. Согласно проекту решения, новая трамвайная ветка пройдет по ул. Куфонина от ул. Строителей, Парковому проспекту, ул. Углеуральской и ул. Сергея Данщина на участке от тоннеля под железнодорожными путями Горнозаводского направления до ул. Дзержинского.

Стоимость реализации проекта неизвестна, работы городские власти планируют закончить в 2022 году. Появление новой трамвайной ветки должно стать продолжением работ по комплексной реконструкции дорожной сети города. 24 августа 2019 года в Перми на год закрыли движение по ул. Трамвайная на участке от ул. Шпальная до ул. Желябова. Началась реконструкция ул. Строителей.

О планах властей построить новую трамвайную ветку в микрорайоне Парковый было известно еще весной 2018 года. Тогда в интервью Properm.ru бывший начальник департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинский заявил, что для строительства может быть привлечен концессионер АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

#Общество#Пермские дороги
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