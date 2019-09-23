На Парковом проспекте собираются строить трамвайные пути

Стоимость реализации проекта неизвестна, работы городские власти планируют закончить в 2022 году. Появление новой трамвайной ветки должно стать продолжением работ по комплексной реконструкции дорожной сети города. 24 августа 2019 года в Перми на год закрыли движение по ул. Трамвайная на участке от ул. Шпальная до ул. Желябова. Началась реконструкция ул. Строителей.