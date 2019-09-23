Ревнивая жительница Полазны ударила ножом соперницу

Posted 23 сентября 2019, 04:33
Published 23 сентября 2019, 04:33
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Полазне возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскомую краю, на почве ревности женщина ударила ножом 34-летнюю знакую.
Преступление произошло в ночь с 21 на 22 сентября в одном из кафе Полазны. Обе участницы конфликта были пьяны. Сейчас злоумышленница находится в изоляторе, потерпевшая госпитализирована с с проникающим ранением брюшной полости.