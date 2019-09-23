properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2019, 04:33

Published 23 сентября 2019, 04:33

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Ревнивая жительница Полазны ударила ножом соперницу

23 сентября 2019, 04:33
Преступление произошло, когда женщины вместе выпивали в местном кафе.

В Полазне возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскомую краю, на почве ревности женщина ударила ножом 34-летнюю знакую.

Преступление произошло в ночь с 21 на 22 сентября в одном из кафе Полазны. Обе участницы конфликта были пьяны. Сейчас злоумышленница находится в изоляторе, потерпевшая госпитализирована с с проникающим ранением брюшной полости.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика