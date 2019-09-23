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Posted 23 сентября 2019, 06:30

Published 23 сентября 2019, 06:30

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

В Прикамье собутыльники обокрали знакомого

В Прикамье собутыльники обокрали знакомого

23 сентября 2019, 06:30
Фото: Properm.ru.
Похищенный ноутбук мужчины продали, а на деньги купили алкоголь.

Ильинский районный суд признал двух ранее судимых мужчин виновными в краже по предварительному сговору, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Оба отправятся в колониюю строго режима.

Преступление было совершено после застолья, когда потерпевший уснул, а двое из его гостей решили урасть ноутбук. Квартиру осужденные покинули через окно, поскольку не смогли открыть дверь. После этого соучастники продали имущество, а на вырученные деньги купили выпивку.

В итоге суд назначил обоим преступникам по два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 8 месяцев.

#Происшествия
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