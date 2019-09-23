В Прикамье собутыльники обокрали знакомого

Posted 23 сентября 2019, 06:30
Published 23 сентября 2019, 06:30
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Ильинский районный суд признал двух ранее судимых мужчин виновными в краже по предварительному сговору, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Оба отправятся в колониюю строго режима.
Преступление было совершено после застолья, когда потерпевший уснул, а двое из его гостей решили урасть ноутбук. Квартиру осужденные покинули через окно, поскольку не смогли открыть дверь. После этого соучастники продали имущество, а на вырученные деньги купили выпивку.
В итоге суд назначил обоим преступникам по два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 8 месяцев.