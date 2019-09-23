В Прикамье собутыльники обокрали знакомого

Преступление было совершено после застолья, когда потерпевший уснул, а двое из его гостей решили урасть ноутбук. Квартиру осужденные покинули через окно, поскольку не смогли открыть дверь. После этого соучастники продали имущество, а на вырученные деньги купили выпивку.