Власти показали место для нового транспортно-пересадочного узла на Перми-II. Схема

Posted 23 сентября 2019, 09:59
Published 23 сентября 2019, 09:59
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Правительство Пермского края утвердило документацию по планировке территории для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на участке, ограниченном улицами Локомотивной, Барамзиной и железной дорогой. Согласно документу, площадь проектируемого участка составляет 31,5 га.
На этом месте разместятся объекты капитального строительства, ТПУ (комплекса железнодорожного и автовокзала с пунктом пересадки на маршруты городского транспорта), кварталы деловой и производственной активности, объекты транспортной инфраструктуры, жилые дома.
Ранее краевые власти заявляли о строительстве нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Перми. Для чего у «РЖД» был выкуплен имущественный комплекс Товарного двора на ул. Локомотивная за 800 млн рублей. На полученные средства РЖД будет строить ТПУ. Объект планируется построить к 2022 году. Несколько кварталов власти намерены отдать под коммерческую застройку.