Власти показали место для нового транспортно-пересадочного узла на Перми-II. Схема

Ранее краевые власти заявляли о строительстве нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Перми. Для чего у «РЖД» был выкуплен имущественный комплекс Товарного двора на ул. Локомотивная за 800 млн рублей. На полученные средства РЖД будет строить ТПУ. Объект планируется построить к 2022 году. Несколько кварталов власти намерены отдать под коммерческую застройку.