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Posted 23 сентября 2019, 09:59

Published 23 сентября 2019, 09:59

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Власти показали место для нового транспортно-пересадочного узла на Перми-II. Схема

Власти показали место для нового транспортно-пересадочного узла на Перми-II. Схема

23 сентября 2019, 09:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Никогданибудь
В документе изложены примерные параметры и характеристики объектов, а также зоны для размещения зданий и благоустройства территории.

Правительство Пермского края утвердило документацию по планировке территории для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на участке, ограниченном улицами Локомотивной, Барамзиной и железной дорогой. Согласно документу, площадь проектируемого участка составляет 31,5 га.

На этом месте разместятся объекты капитального строительства, ТПУ (комплекса железнодорожного и автовокзала с пунктом пересадки на маршруты городского транспорта), кварталы деловой и производственной активности, объекты транспортной инфраструктуры, жилые дома.

Ранее краевые власти заявляли о строительстве нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Перми. Для чего у «РЖД» был выкуплен имущественный комплекс Товарного двора на ул. Локомотивная за 800 млн рублей. На полученные средства РЖД будет строить ТПУ. Объект планируется построить к 2022 году. Несколько кварталов власти намерены отдать под коммерческую застройку.

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#Недвижимость#Никогданибудь#Новостройки
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