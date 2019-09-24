Депутаты Перми за одну минуту отменили ЕНВД

Posted 24 сентября 2019, 07:59
Published 24 сентября 2019, 07:59
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Депутаты Пермской городской Думы поддержали отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2020 года. За проект решения сегодня, 24 сентября, проголосовали 27 депутатов из 32.
С инициативой о досрочной отмене ЕНВД в Перми мэрия выступила в начале августа. Однако позднее около 2 тыс. предпринимателей просили городские власти не отменять налог. ЕНВД упрощал жизнь малому бизнесу, заменив всю совокупность налогов одним платежом, который платится с заранее заданного уровня доходов. По замыслу властей выпадающие доходы из-за досрочной отмены ЕНВД будут компенсированы из краевого бюджета. На эти цели будут выделены 936 млн рублей в течение двух лет.
Об отмене ЕНВД в России в этом году сообщило федеральное Министерство финансов. Изменения планируются с начала 2021 года. Позже бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил продлить ЕНВД до 2024 года, однако в правительстве заявили, что не будут обсуждать этот вопрос.