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Posted 24 сентября 2019, 07:59

Published 24 сентября 2019, 07:59

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Депутаты Перми за одну минуту отменили ЕНВД

Депутаты Перми за одну минуту отменили ЕНВД

24 сентября 2019, 07:59
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Парламентарии не стали тратить время на обсуждение вопроса в ходе пленарного заседания, хотя по регламенту на это было выделено 15 минут.

Депутаты Пермской городской Думы поддержали отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2020 года. За проект решения сегодня, 24 сентября, проголосовали 27 депутатов из 32.

С инициативой о досрочной отмене ЕНВД в Перми мэрия выступила в начале августа. Однако позднее около 2 тыс. предпринимателей просили городские власти не отменять налог. ЕНВД упрощал жизнь малому бизнесу, заменив всю совокупность налогов одним платежом, который платится с заранее заданного уровня доходов. По замыслу властей выпадающие доходы из-за досрочной отмены ЕНВД будут компенсированы из краевого бюджета. На эти цели будут выделены 936 млн рублей в течение двух лет.

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Об отмене ЕНВД в России в этом году сообщило федеральное Министерство финансов. Изменения планируются с начала 2021 года. Позже бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил продлить ЕНВД до 2024 года, однако в правительстве заявили, что не будут обсуждать этот вопрос.

#Бизнес#Все очень плохо#ЕНВД
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