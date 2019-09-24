Депутаты Перми за одну минуту отменили ЕНВД

С инициативой о досрочной отмене ЕНВД в Перми мэрия выступила в начале августа. Однако позднее около 2 тыс. предпринимателей просили городские власти не отменять налог. ЕНВД упрощал жизнь малому бизнесу, заменив всю совокупность налогов одним платежом, который платится с заранее заданного уровня доходов. По замыслу властей выпадающие доходы из-за досрочной отмены ЕНВД будут компенсированы из краевого бюджета. На эти цели будут выделены 936 млн рублей в течение двух лет.