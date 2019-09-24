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Posted 24 сентября 2019, 09:24

Published 24 сентября 2019, 09:24

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

В Кудымкаре ищут родителей 3-летнего мальчика, найденного на улице

24 сентября 2019, 09:24
Всех, кто располагает какой-либо информацией о ребенке и его родителях, просьба обратиться в ближайший отдел полиции.

В Кудымкаре сотрудники полиции разыскивают родителей 3-летнего мальчика. 22 сентября около 18:00 часов одинокого ребенка заметили на ул. Зеленая. Местные жители сообщили о мальчике в полицию, сейчас он находится в социальном учреждении. Сотрудники ведомства пытаюсь установить личность малыша.

Мальчику 3 года, рост 93 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Одет в разноцветную куртку, голубые трикотажные штаны, голубую водолазку в полоску, голубую вязаную шапочку с полосками, синие кроссовки.

UPD.

Мама мальчика позвонила в полицию, после того, как увидела информацию о ее сыне в соцсетях. Ребёнка женщине не вернут до выяснения всех обстоятельств. Сейчас ее допрашивают.

#Общество
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