В Кудымкаре ищут родителей 3-летнего мальчика, найденного на улице

Posted 24 сентября 2019, 09:24
Published 24 сентября 2019, 09:24
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Кудымкаре сотрудники полиции разыскивают родителей 3-летнего мальчика. 22 сентября около 18:00 часов одинокого ребенка заметили на ул. Зеленая. Местные жители сообщили о мальчике в полицию, сейчас он находится в социальном учреждении. Сотрудники ведомства пытаюсь установить личность малыша.
Мальчику 3 года, рост 93 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Одет в разноцветную куртку, голубые трикотажные штаны, голубую водолазку в полоску, голубую вязаную шапочку с полосками, синие кроссовки.
UPD.
Мама мальчика позвонила в полицию, после того, как увидела информацию о ее сыне в соцсетях. Ребёнка женщине не вернут до выяснения всех обстоятельств. Сейчас ее допрашивают.