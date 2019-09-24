Житель Прикамья через прокуратуру добился от начальства зарплату

Posted 24 сентября 2019, 02:54
Published 24 сентября 2019, 02:54
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Прокуратура Косинского района проверила обращение работника Косинского районного потребительского общества о нарушении его трудовых прав.
Установлено, что за период работы в организации заявителю в течение 2019 года заработная плата начислялась не в полном объеме. По результатам выявленных нарушений направлено исковое заявление о взыскании более 10 тыс. рублей с выплатой денежной компенсации за ее задержку.
Не дожидаясь решения суда, работодателем задолженность перед работником погашена в полном объеме, а также произведен расчет процентов за нарушение установленного срока выплаты заработной платы.