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Posted 24 сентября 2019, 02:54

Published 24 сентября 2019, 02:54

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Житель Прикамья через прокуратуру добился от начальства зарплату

Житель Прикамья через прокуратуру добился от начальства зарплату

24 сентября 2019, 02:54
Фото: Properm.ru.
После вмешательства надзорного органа мужчине выплатили все долги.

Прокуратура Косинского района проверила обращение работника Косинского районного потребительского общества о нарушении его трудовых прав.

Установлено, что за период работы в организации заявителю в течение 2019 года заработная плата начислялась не в полном объеме. По результатам выявленных нарушений направлено исковое заявление о взыскании более 10 тыс. рублей с выплатой денежной компенсации за ее задержку.

Не дожидаясь решения суда, работодателем задолженность перед работником погашена в полном объеме, а также произведен расчет процентов за нарушение установленного срока выплаты заработной платы.

#Общество
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