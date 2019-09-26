В Кунгуре суд изъял квартиру у супружеской пары

В Кунгурский городской суд обратился мужчина с заявлением о незаконной передачи в собственность его двухкомнатной квартиры. В период с августа по ноябрь 2012 года злоумышленник обманул истца и продал его квартиру. С 2012 года по 2015 квартирой владели шесть различных собственников, сейчас право на квартиру принадлежит супружеской паре. Они купили квартиру в ипотеку и использовали средства «Материнского капитала». На них и подал в суд мужчина, потерявший недвижимость, сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда.