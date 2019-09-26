В Кунгуре суд изъял квартиру у супружеской пары

Posted 26 сентября 2019, 08:36
Published 26 сентября 2019, 08:36
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Кунгурский городской суд обратился мужчина с заявлением о незаконной передачи в собственность его двухкомнатной квартиры. В период с августа по ноябрь 2012 года злоумышленник обманул истца и продал его квартиру. С 2012 года по 2015 квартирой владели шесть различных собственников, сейчас право на квартиру принадлежит супружеской паре. Они купили квартиру в ипотеку и использовали средства «Материнского капитала». На них и подал в суд мужчина, потерявший недвижимость, сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда.
Суд установил, что мошенник втерся в доверие к истцу в период, когда он злоупотреблял алкоголем и не мог адекватно воспринимать реальность. Тогда мошенник обратился к нотариусу и оформил доверенность с правом продажи жилья.
Из-за того, что истца обманным путем заставили оформить доверенность, факт добросовестного приобретения квартиры супружеской парой правового значения не имеет. Поэтому суд постановил возвратить квартиру в собственность истца.