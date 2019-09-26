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Posted 26 сентября 2019, 04:46

Published 26 сентября 2019, 04:46

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

В Пермской филармонии выступит интернациональный дуэт Ренато Негри и Юлии Любимовой

26 сентября 2019, 04:46
Проникновенное сопрано и неисчерпаемые возможности органа подарят слушателям чудесный вечер в атмосфере нестареющей классики.

27 сентября в 19:00 в Органном зале Пермской филармонии состоится выступление итальянского органиста Ренато Негри и певицы из Санкт-Петербурга Юлии Любимовой. Интернациональный дуэт представит зрителям концертную программу «Под небом Италии».

В программе концерта — музыкальные шедевры от эпохи Возрождения до XX века. Это мастера итальянской оперы — Джованни Баттиста Перголези, Джакомо Пуччини, Луиджи Керубини, Джузеппе Джордани, Антонио Вивальди; органисты Италии — Клаудио Меруло, Сиприано де Роре, Спериндио Бертольдо, Джироламо Фрескобальди. Будет исполнена одна из красивейших оперных арий англо-немецкого композитора эпохи барокко Генделя — Ария Альмирены Lascia ch' io pianga («Позволь мне плакать») из оперы «Ринальдо».

Также на концерте прозвучит легендарное «Адажио», приписываемое Альбинони, но принадлежащее перу талантливого композитора-мистификатора Ремо Джадзотто; и ещё одна мистификация — Ave Maria Джулио Каччини, автором которой на самом деле является ленинградский композитор Владимир Вавилов.

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