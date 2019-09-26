В Пермской филармонии выступит интернациональный дуэт Ренато Негри и Юлии Любимовой

В программе концерта — музыкальные шедевры от эпохи Возрождения до XX века. Это мастера итальянской оперы — Джованни Баттиста Перголези, Джакомо Пуччини, Луиджи Керубини, Джузеппе Джордани, Антонио Вивальди; органисты Италии — Клаудио Меруло, Сиприано де Роре, Спериндио Бертольдо, Джироламо Фрескобальди. Будет исполнена одна из красивейших оперных арий англо-немецкого композитора эпохи барокко Генделя — Ария Альмирены Lascia ch' io pianga («Позволь мне плакать») из оперы «Ринальдо».