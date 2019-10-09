В Красновишерске опять не сдали школу, которую обещали ввести в строй 1 октября

Posted 9 октября 2019, 10:01
Published 9 октября 2019, 10:01
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Школу в Красновишерске, которую глава района Евгений Верещагин обещал сдать в эксплуатацию 1 октября, до сих пор не сдали. Как рассказали Properm.ru в краевом Минстрое, причиной стало то, что застройщик не устранил все замечания госстройнадзора. Последний, в свою очередь, не принимает здание пока не будут устранены замечания по пожарной безопасности. Сейчас в школе проводится «пуско-наладка» системы вентиляции, требования об установке которой изначально забыли внести в проектно-сметную документацию.
По словам главы Красновишерского района Евгения Верещагина, в ближайшее время на приемку школы приедет комиссия для выдачи заключения о соответствии здания проектному решению.
Согласно контракту, подрядчик ООО «Строительная компания Прикамье» (генеральный директор Иван Некрасов) должен был достроить школу к 1 декабря 2018 года. Но этого не произошло. Позже озвучивались новые сроки открытия учебного заведения — 1 сентября 2019 года, потом сроки сместились еще на месяц. Новые сроки ввода здания в эксплуатацию не называются.
Одной из причин срыва сроков сдачи объекта, по данным прокуратуры Пермского края, было «отсутствие в проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, требований об установке на объекте систем вентиляции и дымоудаления». По словам главы района, это требование в ПСД было и система была спроектирована.
В действиях директора Управления капитального строительства Красновишерска Романа Васильева (УКС выступало заказчиком строительства) прокуратура нашла нарушение закона. Материалы проверки были направлены в Чердынский межрайонный следственный отдел «для решения вопроса об уголовном преследовании». Следователи не нашли состава преступления в действиях директора УКСа. Прокуратура Красновишерского района в свою очередь признала это решение незаконным и отменила.