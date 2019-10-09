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Posted 9 октября 2019, 10:01

Published 9 октября 2019, 10:01

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В Красновишерске опять не сдали школу, которую обещали ввести в строй 1 октября

9 октября 2019, 10:01
Сроки сдачи срывались несколько раз. Сейчас местные власти в очередной раз пытаются получить заключение о соответствии здания проектному решению.

Школу в Красновишерске, которую глава района Евгений Верещагин обещал сдать в эксплуатацию 1 октября, до сих пор не сдали. Как рассказали Properm.ru в краевом Минстрое, причиной стало то, что застройщик не устранил все замечания госстройнадзора. Последний, в свою очередь, не принимает здание пока не будут устранены замечания по пожарной безопасности. Сейчас в школе проводится «пуско-наладка» системы вентиляции, требования об установке которой изначально забыли внести в проектно-сметную документацию.

По словам главы Красновишерского района Евгения Верещагина, в ближайшее время на приемку школы приедет комиссия для выдачи заключения о соответствии здания проектному решению.

Евгений Верещагин, глава Красновишерского района:— Проект несколько устарел, мы привели его к современным требованиям. Сейчас все замечания устранены, в школу подано тепло. Строительно-монтажные работы завершены. Сейчас готовятся документы и довозятся в госстройнадзор.

Согласно контракту, подрядчик ООО «Строительная компания Прикамье» (генеральный директор Иван Некрасов) должен был достроить школу к 1 декабря 2018 года. Но этого не произошло. Позже озвучивались новые сроки открытия учебного заведения — 1 сентября 2019 года, потом сроки сместились еще на месяц. Новые сроки ввода здания в эксплуатацию не называются.

Одной из причин срыва сроков сдачи объекта, по данным прокуратуры Пермского края, было «отсутствие в проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, требований об установке на объекте систем вентиляции и дымоудаления». По словам главы района, это требование в ПСД было и система была спроектирована.

Евгений Верещагин:— Не отсутствовало требование об установке системы вентиляции. Она была спроектирована. Не были предусмотрены проходные отверстия в плитах перекрытия. Проект прошел госэкспертизу, да это было упущение главного инженера проекта и подрядчика, которые сразу не оценили те масштабы бедствия, которые нам потом пришлось решать.

В действиях директора Управления капитального строительства Красновишерска Романа Васильева (УКС выступало заказчиком строительства) прокуратура нашла нарушение закона. Материалы проверки были направлены в Чердынский межрайонный следственный отдел «для решения вопроса об уголовном преследовании». Следователи не нашли состава преступления в действиях директора УКСа. Прокуратура Красновишерского района в свою очередь признала это решение незаконным и отменила.

#Недвижимость#Спецпроекты#Красновишерск
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