В Красновишерске опять не сдали школу, которую обещали ввести в строй 1 октября

Школу в Красновишерске, которую глава района Евгений Верещагин обещал сдать в эксплуатацию 1 октября, до сих пор не сдали. Как рассказали Properm.ru в краевом Минстрое, причиной стало то, что застройщик не устранил все замечания госстройнадзора. Последний, в свою очередь, не принимает здание пока не будут устранены замечания по пожарной безопасности. Сейчас в школе проводится «пуско-наладка» системы вентиляции, требования об установке которой изначально забыли внести в проектно-сметную документацию.