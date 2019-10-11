Суд обязал «Т Плюс» и «ПСК» исключить посредника из цепочки теплоснабжения Закамска

В 2015 году ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» внесли изменения в схему теплоснабжения в Закамске, добавив в цепочку посредника ООО «ТНР». В результате для жителей 34 домов (более 8 тыс. человек) тариф за отопление вырос на 56,6%. Комиссия антимонопольной службы пришла к выводу, что вовлечение «ТНР» было сделано в отсутствие каких-либо экономических предпосылок. «ТНР» использует имущество, принадлежавшее компаниями-учредителям («Т Плюс» и «ПСК») лишь номинально. Фактической эксплуатацией и обслуживанием теплосетей занимается «ПСК».