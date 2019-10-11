Суд обязал «Т Плюс» и «ПСК» исключить посредника из цепочки теплоснабжения Закамска

Posted 11 октября 2019, 08:10
Published 11 октября 2019, 08:10
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Пермское УФАС добилась признания незаконным включения ООО «ТНР» («Т Плюс новые решения») в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, законность решения ведомства подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» («Пермская сетевая компания») и ООО «ТНР» признаны виновными в нарушении ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».
Суд постановил исполнить предписание Пермского УФАС в течение шести месяцев. ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» должны исключить ООО «Т Плюс новые решения» из системы теплоснабжения Кировского района. Кроме этого, сотрудники организаций и сами компании будут оштрафованы. Санкции могут достичь нескольких миллионов рублей. Также УФАС передаст материалы дела в правоохранительные органы.
В 2015 году ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» внесли изменения в схему теплоснабжения в Закамске, добавив в цепочку посредника ООО «ТНР». В результате для жителей 34 домов (более 8 тыс. человек) тариф за отопление вырос на 56,6%. Комиссия антимонопольной службы пришла к выводу, что вовлечение «ТНР» было сделано в отсутствие каких-либо экономических предпосылок. «ТНР» использует имущество, принадлежавшее компаниями-учредителям («Т Плюс» и «ПСК») лишь номинально. Фактической эксплуатацией и обслуживанием теплосетей занимается «ПСК».
В пресс-службе пермского филиала ПАО «Т Плюс» Properm.ru, сообщили, что комментировать постановление 17 арбитражного апелляционного суда пока рано. «Какие-либо выводы можно будет сделать после изготовления постановления в полном объеме», — заявили в компаннии.