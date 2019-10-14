«Амкар» судится с «Центром спортивной подготовки Пермского края». Речь идет о 2,8 миллиона рублей

ФК «Амкар» обратился с иском на 2,8 млн рублей к ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» (ЦСП). С исковым заявлением к учреждению 9 октября обратился конкурсный управляющий клуба. Как сообщает Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на ЦСП, иск касается спорного имущества и его оценки.