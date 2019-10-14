«Амкар» судится с «Центром спортивной подготовки Пермского края». Речь идет о 2,8 миллиона рублей

Posted 14 октября 2019, 03:45
Published 14 октября 2019, 03:45
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
ФК «Амкар» обратился с иском на 2,8 млн рублей к ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» (ЦСП). С исковым заявлением к учреждению 9 октября обратился конкурсный управляющий клуба. Как сообщает Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на ЦСП, иск касается спорного имущества и его оценки.
Сейчас ЦСП является арендатором имущества футбольного клуба и, как пишет издание, у учреждения «возникли сомнения в принадлежности ФК «Амкар» части имущества».
«В результате запросов установлено, что часть имущества является муниципальной собственностью. ЦСП уведомило клуб о ничтожности договора, что повлекло подачу иска со стороны конкурсного управляющего», — цитирует издание собеседника в центре спортивной подготовки.
Ранее футбольный клуб выставил имущество стоимостью 41,2 млн рублей на торги. В списке оказались: столбы, светильники, спортивные тренажеры, мебель, пять автомобилей, автобус и снегоуборщик. В ЦСП тогда заявили, что в состав лота включены позиции, например ограждение стадиона, которые принадлежат собственнику стадиона — администрации Перми. Торги должны состояться в конце октября.