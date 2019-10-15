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Posted 15 октября 2019, 07:40

Published 15 октября 2019, 07:40

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Виталий Мутко отложил свой визит в Пермь

15 октября 2019, 07:40
Сюжет
Пермь 300
Чиновник планировал провести заседание комитета по подготовке к 300-летию в Перми, но его планам помешала встреча с руководством России.

Федеральный вице-премьер Виталий Мутко планировал приехать в краевую столицу 18 октября. Но в этот день у чиновника оказалась встреча с руководством страны. Он перенес визит в Пермь на более позднюю дату, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Виталий Мутко возглавляет комитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми. 18 октября он должен был провести заседание оргкомитета и посетить объекты инфраструктуры, на которые власти Прикамья планируют привлечь федеральное финансирование.

#Общество#Пермь 300
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