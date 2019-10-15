Виталий Мутко отложил свой визит в Пермь

Федеральный вице-премьер Виталий Мутко планировал приехать в краевую столицу 18 октября. Но в этот день у чиновника оказалась встреча с руководством страны. Он перенес визит в Пермь на более позднюю дату, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».