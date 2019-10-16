Администрация Перми готова потратить на реконструкцию «Дворца молодежи» полмиллиарда рублей

Posted 16 октября 2019, 06:46
Published 16 октября 2019, 06:46
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Администрация Перми ищет подрядчика для выполнения реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи», расположенного на улице Петропавловской, 185. Начальная (максимальная) цена составляет 499 млн рублей. Победителя электронного аукциона объявят 24 октября. Он должен закончить работы не более, чем за 1096 дней.
Дворец молодежи был открыт в 2000 году. С 2008 года он стал муниципальным учреждением города. Ежегодно Дворцом молодежи проводится более 150 крупных городских, региональных и межрегиональных мероприятий.