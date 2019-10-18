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Posted 18 октября 2019, 04:41

Published 18 октября 2019, 04:41

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В декабре РЖД запустит «Ласточку» из Перми до Екатеринбурга

В декабре РЖД запустит «Ласточку» из Перми до Екатеринбурга

18 октября 2019, 04:41
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Минимальная стоимость билета составит 660 рублей. За эти деньги до Екатеринбурга можно будет добраться в течение пяти часов.

В декабре РЖД запустит скоростной поезд «Ласточка» между Пермью и Екатеринбургом. Время в пути составит около пяти часов, об этом рассказал замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов на Пермском инженерно-промышленном форуму, сообщает «РИА Новости».

Поезд будет совершать минимальное количество остановок: в Кунгуре, Шамарах и Первоуральске. В состав планируют включить один вагон с купе бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость самого дешевого билета должна составить 660 рублей, за туристический вагон придется заплатить 825 рублей, за бизнес-класс — 1045 рублей.

Маршрут «Пермь-Екатеринбург» был закрыт из-за убыточности в 2016 году. В начале этого года власти вновь вернулись идее запустить «Ласточку».

#Общество#Пермская езда#Ржд#Ласточка
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