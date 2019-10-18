В декабре РЖД запустит «Ласточку» из Перми до Екатеринбурга

Поезд будет совершать минимальное количество остановок: в Кунгуре, Шамарах и Первоуральске. В состав планируют включить один вагон с купе бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость самого дешевого билета должна составить 660 рублей, за туристический вагон придется заплатить 825 рублей, за бизнес-класс — 1045 рублей.