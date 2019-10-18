В декабре РЖД запустит «Ласточку» из Перми до Екатеринбурга

Posted 18 октября 2019, 04:41
Published 18 октября 2019, 04:41
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В декабре РЖД запустит скоростной поезд «Ласточка» между Пермью и Екатеринбургом. Время в пути составит около пяти часов, об этом рассказал замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов на Пермском инженерно-промышленном форуму, сообщает «РИА Новости».
Поезд будет совершать минимальное количество остановок: в Кунгуре, Шамарах и Первоуральске. В состав планируют включить один вагон с купе бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость самого дешевого билета должна составить 660 рублей, за туристический вагон придется заплатить 825 рублей, за бизнес-класс — 1045 рублей.
Маршрут «Пермь-Екатеринбург» был закрыт из-за убыточности в 2016 году. В начале этого года власти вновь вернулись идее запустить «Ласточку».