Охотимся за бонусами и держим в узде расходы. Тест-драйв приложения и банковской карты Яндекс. Деньги

Карта позволяет получать бонусы и уникальные предложения от Mastercard, а также кэшбэк до 5% — баллами от Яндекс.Денег или рублям от партнеров. Баллы поступают на счет моментально и тратить их можно сразу (1 балл = 1 рубль). Рублевый кэшбэк от партнеров придется ждать — в среднем от 30 до 90 дней. ВНИМАНИЕ! ЛАЙФХАК! Если перейти на сайт партнёра из раздела «Кэшбэк и скидки» и заплатить кошельком или картой Яндекс.Деньги, то вы соберете кэшбэк дважды — баллами и рублями. Кроме того, до конца октября можно выиграть дополнительно от 50 до 4000 баллов за платеж по акции «Печеньки в приложеньке».