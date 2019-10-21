Охотимся за бонусами и держим в узде расходы. Тест-драйв приложения и банковской карты Яндекс. Деньги

Posted 21 октября 2019,, 04:00
Published 21 октября 2019,, 04:00
Modified 30 октября, 05:07
Updated 30 октября, 05:07
Начать пользоваться сервисом Яндекс.Деньги легко. Сначала нужно зарегистрироваться. Сделать это можно через одноименное приложение (есть в AppStore и GooglePlay) или на официальном сайте. Процесс занимает пару минут. Просто следуйте подсказкам. Больше всего времени у вас займет размышление над логином.
Я проходил регистрацию через приложение. Для безопасности аккаунта и ваших денег система попросит вас сообщить свой номер телефона, придумать логин (он также станет адресом вашей почты от Яндекса), пароль и проверочный код доступа. Также для удобства вам предложат выбрать важные функции, которыми вы скорее-всего будет пользоваться чаще всего. Я выбрал QR-оплату, дисконтные карты, кэшбэк и скидки. На последних двух мы позже остановимся отдельно.
После прохождения регистрации система по умолчанию присваивает вашему аккаунту анонимный статус кошелька. Это удобно, если вы не хотите «светить» данные в интернете, но с таким статусом вы можете совершать платежи только в России (магазины, ЖКХ, сотовая связь, интернет) и на сумму до 15 тыс. рублей в месяц.
Если вы собираетесь хранить на счете не больше 60 тыс. рублей и делать переводы в пределах 40 тыс. рублей, то вам будет достаточно статуса «Именной». Чтобы его получить, сообщите системе данные своего паспорта. С этим статусом аккаунта вы сможете оплачивать покупки по всему миру — в том числе iTunes, Steam, AliExpress, переводить деньги на любые банковские карты в рамках установленных лимитов и собирать пожертвования через специальную форму.
Тем, кто собирается проводить операции в валюте, совершать переводы на любые банковские карты и хранить на счете до 500 тыс. рублей, подойдет статус «Идентифицированный». Чтобы его получить, подтвердите свою личность (так требуется по закону). Это можно сделать онлайн через «Мобильный банк» от Сбербанка или лично в салонах связи («Евросеть», «Связной», «Мегафон») офисах Яндекс.Денег или пунктах «Юнистрим» и Contact. Понадобится паспорт и номер кошелька.
Банковская карта Яндекс.Деньги это дополнение вашего кошелька. Несмотря на то, что у нее другой номер, баланс с кошельком будет один. То есть все переводы, которые приходят на карту, будут сразу же поступать в ваш кошелек. И наоборот: пополнив кошелек, вы автоматически пополняете и свою карту Яндекс.Денег.
Виртуальную карту можно получить бесплатно в одно нажатие. Это будет настоящая банковская карта от Mastercard. Используйте ее для оплаты в интернете, а если привяжите к Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay, то и для платежей в реальной жизни. Пластиковая карта с вашим именем будет стоить 399 рублей — это разовая плата за три года обслуживания. Она обладает всеми возможностями виртуальной и позволяет снимать наличные (до 10 тыс. рублей в месяц без комиссии).
С картой Яндекс.Деньги не нужно переживать о том, как расплачиваться за рубежом. Даже с обычного рублевого счета можно платить где угодно. Но чтобы не терять на конвертации — подключите пакет «мультивалютные карты» доступный в 10 валютах: долларах США, евро, белорусских рублях, тенге, фунтах стерлингов, китайских юанях, японских иенах, польских злотых, швейцарских франках и чешских кронах. Счета при покупке будут меняться автоматически, в зависимости от того, какие валюты вы подключили и в какой стране платите. Чтобы воспользоваться этой возможностью, вам понадобится статус идентифицированного пользователя.
Платить за обслуживание валютных счетов не нужно. Плата взимается только за пользование мультивалютной картой — 90 рублей в месяц. Эту функцию можно включить, когда вы едете в поездку, и отказаться от нее, когда возвращаетесь домой.
Карта позволяет получать бонусы и уникальные предложения от Mastercard, а также кэшбэк до 5% — баллами от Яндекс.Денег или рублям от партнеров. Баллы поступают на счет моментально и тратить их можно сразу (1 балл = 1 рубль). Рублевый кэшбэк от партнеров придется ждать — в среднем от 30 до 90 дней. ВНИМАНИЕ! ЛАЙФХАК! Если перейти на сайт партнёра из раздела «Кэшбэк и скидки» и заплатить кошельком или картой Яндекс.Деньги, то вы соберете кэшбэк дважды — баллами и рублями. Кроме того, до конца октября можно выиграть дополнительно от 50 до 4000 баллов за платеж по акции «Печеньки в приложеньке».
Бонусы, начисленные баллами, можно потратить почти во всех онлайн-магазинах, где к оплате принимают Яндекс.Деньги: оплатить до 50% стоимости телевизора в М.Видео, DNS или Ozon, кроссовок на ASOS, нового телефона на AliExpress. Вы даже можете пожертвовать баллы на благотворительность. Например, пермскому фонду «Дедморозим».
Важно! Кэшбэк начисляется в том числе при оплате с любого валютного счета. Например, при покупке на 100 евро в категориях месяца, вы получите не 5 баллов (как со 100 рублей), а 5% от эквивалентной суммы в рублях по курсу ЦБ.Так с 7,1 тыс. рублей (курс 71 рубль/1 евро) на вашу карту вернутся 355 баллов.
Друзья Яндекса регулярно делают выгодные предложения: бесплатный Лонг Чикен в «Бургер Кинг», книга в подарок и 15% скидки на весь каталог на ЛитРес, скидка 20% на покупку аксессуаров в «Эльдорадо».
Еще одна удобная фича — хранилище дисконтных карт. Можно добавить карту любого магазина. Не нужно рыться в кошельке или переключаться между несколькими приложениями магазинов. Все в одном месте.
Год назад в приложении Яндекс.Деньги появилась функция аналитики трат, которая помогает сберечь деньги. Каждый день сервис смотрит, сколько вы тратите со своего кошелька или привязанной карты.
Аналитика трат одновременно ведется в трех режимах: по месяцам, по годам и по категориям. Например, режим «По категориям» позволит понять, на что больше всего вы тратитесь, сделать вывод и перераспределить расходы. В любой день можно зайти и узнать, сколько денег съели все «чашечку капучино, пожалуйста» — и удивиться, в какую круглую сумму выливаются эти небольшие расходы.
Чтобы начать пользоваться функцией, нужно нажать на кнопку «Аналитика» в разделе «История» и принять условия сервиса. Если вы пользуетесь Яндекс.Деньгами давно, то сервис проанализирует ваши траты за весь период. Если вы только завели карту и кошелек, то аналитика расходов появится через месяц.