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Posted 21 октября 2019, 11:22

Published 21 октября 2019, 11:22

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Пермский «Мемориал» оштрафовали за работы на польско-литовском кладбище в Коми-округе

Пермский «Мемориал» оштрафовали за работы на польско-литовском кладбище в Коми-округе

21 октября 2019, 11:22
Фото: Properm.ru.
Волонтеры приводили в порядок кладбище, где похоронены жившие на этой территории в 40-годы репрессированные граждане Польши и Литвы.

Министерство природных ресурсов Пермского края оштрафовало пермское отделение «Мемориала» и его руководителя Роберта Латыпова. Юрлицо должно выплатить 200 тыс. рублей, а Латыпов — 50 тыс. рублей. Как сообщает интернет-журнал «Звезда», штраф связан с экспедицией организации в заброшенный поселок Галяшор в Коми-Пермяцком АО.

Экспедиция проходила с 5 по 11 августа. В ней участвовали волонтеры из России, Италии и Литвы. «Мемориал» приезжал, чтоб привести в порядок кладбище, где похоронены жившие здесь в 40-годы репрессированные граждане Польши и Литвы. В предпоследний день экспедиции к волонтерам приехали полицейские, которые допрашивали их до двух часов ночи. Позже было возбуждено два уголовных дела — за незаконную вырубку леса и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

#Общество#Мемориал
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