Пермский «Мемориал» оштрафовали за работы на польско-литовском кладбище в Коми-округе

Экспедиция проходила с 5 по 11 августа. В ней участвовали волонтеры из России, Италии и Литвы. «Мемориал» приезжал, чтоб привести в порядок кладбище, где похоронены жившие здесь в 40-годы репрессированные граждане Польши и Литвы. В предпоследний день экспедиции к волонтерам приехали полицейские, которые допрашивали их до двух часов ночи. Позже было возбуждено два уголовных дела — за незаконную вырубку леса и фиктивную регистрацию иностранных граждан.