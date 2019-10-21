Пришел смотреть квартиру и сыграл в баскетбол. Что важно для молодой семьи?

Posted 21 октября 2019, 04:11
Published 21 октября 2019, 04:11
Modified 4 сентября, 07:23
Updated 4 сентября, 07:23
Давайте представим — молодая семья стоит перед выбором квартиры. Принято решение жить в новостройке, финансовый вопрос решен — пора смотреть будущее жилье.
Тимур и Карина с малышом приехали смотреть квартиру. Светлый и уютный двор им нравится.
«Разве что подростки на лавочке — обычная дворовая картина… Нужно спросить соседей, чего от них ждать, не хулиганят ли?» — задумались будущие новоселы.
А вот и квартира — метража хватает. Тепло. Уютно.
«Туда — диван», — Карина уже готова хозяйничать в новой квартире.
«Вот эта комната для детской подойдет. Куда бы ты поставила кроватку?» — подключается Тимур.
«Так, а это что за система?» — наш герой изучает инженерные системы.
Во всех жилых комплексах «СтройПанельКомплект» в квартирах установлены индивидуальные приборы учета. На радиаторах расположены регуляторы температуры, которые позволяют устанавливать комфортный режим. Квартиры сдаются с полной отделкой, в санузлах предусмотрена система «теплый пол», что является приятным бонусом, повышающим комфорт проживания. Отделка выполнена в спокойных нейтральных тонах, к ней легко подобрать обстановку и другие детали интерьера.
В проектах СПК представлены 1–2–3-комнатные квартиры, площадью от 25 до 87 кв. м. Здесь есть студии, которые подойдут в качестве первого жилья, или большие трёхкомнатные квартиры с кухней-столовой — хороший вариант для большой семьи; практичные планировки евро-формата и классические варианты. Застройщик внимателен к эргономичности пространства — в квартирах предусмотрены ниши под шкафы купе, помещения для гардеробных и другие важные нюансы. В одном доме в среднем представлено около 15 вариантов планировок.
Осмотреть всё самое важное!
Когда с вместительного балкона видно реку и лес — это здорово. А что на другой стороне дома?
«Окно выходит во двор. Машиноместа, ок. Детская площадка с песочницей и качелями — отлично. Баскетбольная площадка?! Ух ты, и парни те играют», — замечает Тимур.
Баскетбольный мяч всегда с собой в багажнике. А площадку нужно протестировать.
Пора знакомиться. Вроде не хулиганы.
Тимур:
— Мне как молодому отцу и действующему тренеру приятно, что можно выйти во двор с ребенком и там с пользой провести время. Когда во дворе дома создана среда для занятия спортом, это положительно влияет на детей и подростков, они уже не болтаются на улице без дела. Одни ребята начинают заниматься спортом, другие смотрят и тоже подтягиваются.
Тимур:
— Мой путь в баскетболе начинался именно с дворовой площадки — так начинают не все, но очень многие. Я играл на площадке у гимназии №2, и уже потом я пошел заниматься в секцию баскетбола.
Тимур:
— Большая направленность сейчас на сдачу ГТО и пропаганду спорта. Поэтому очень здорово, когда застройщики сразу при сдаче дома думают об инфраструктуре жилого комплекса и включают в территорию объекты, которые помогают заниматься физкультурой и воспитывают стремление к занятиям спортом.
Будущие соседи показывают Тимуру еще одну спортивную площадку. Подружились!
Вот такая история может произойти при выборе квартиры в хорошем дворе. Наполнение жилого комплекса — заслуга застройщика. На фото вы увидели один двор в ЖК «МотовилихинSKY», который реализует АО «СтройПанельКомплект».
Проекты комплексной застройки «СтройПанельКомплект» известны многим пермякам. Застройщик возводит ЖК «МотовилихинSKY» на Вышке II, ЖК «Белые росы» (п. Фролы), ЖК «Медовый» (д. Кондратово). Большие участки застройки позволяют создавать просторное внутридворовое пространство, в которое включены игровые и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых, вместительные парковки. Поквартальная застройка реализуется поэтапно. Просторные дворы, яркие фасады кварталов, обособленное пространство с насыщенной бытовой инфраструктурой. Загородный уют в 15 минутах езды от центра.
На территории предусмотрены магазины, торговые центры, аптеки, салоны, детские клубы. Здесь проживает множество семей с детьми и молодых пар, а значит, вы обязательно найдет себе друзей.
Насыщенное игровое и спортивное пространство предусмотрено во всех проектах комплексной застройки «СтройПанельКомплект».
Для удобства покупателей в жилых комплексах работают офисы продаж застройщика. Здесь вы можете посетить с экскурсией строящийся дом, выбрать планировку, оценить инфраструктуру и функциональность внутридворового пространства.
Узнайте подробности по тел: 8 (342) 214–05–11
В жилых комплексах «СтройПанельКомплект» комфортно всем поколениям вашей семьи!
В ролях:
Тимур — Тимур Алимов, тренер детской баскетбольной команды ДСЮШОР «Олимпиец-2005»
Карина — Карина Алимова
Парни во дворе — детская баскетбольная команда ДСЮШОР «Олимпиец-2005», трехкратные чемпионы Пермского края, бронзовые и серебряные призёры Первенства России по баскетболу.
Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш. дом.рф и www.spk.perm.ru
Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214
Застройщик АО «СтройПанельКомплект»