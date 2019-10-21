Пришел смотреть квартиру и сыграл в баскетбол. Что важно для молодой семьи?

— Мне как молодому отцу и действующему тренеру приятно, что можно выйти во двор с ребенком и там с пользой провести время. Когда во дворе дома создана среда для занятия спортом, это положительно влияет на детей и подростков, они уже не болтаются на улице без дела. Одни ребята начинают заниматься спортом, другие смотрят и тоже подтягиваются.