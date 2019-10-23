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Posted 23 октября 2019, 06:48

Published 23 октября 2019, 06:48

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Бывший защитник «Амкара» сыграл против Криштиану Роналду в Лиге Чемпионов

23 октября 2019, 06:48
Сюжет
Амкар
Российским футболистам не удалось продержаться 13 минут, чтобы увезти победу из Италии.

Бывший защитник пермского «Амкара» Брайн Идову, ныне выступающий за московский «Локомотив», вчера вышел в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов. Соперником «железнодорожников» стал туринский «Ювентус», за который сегодня играет Криштиану Роналду. Матч закончился победой итальянского клуба со счетом 2:1.

На протяжении большей части матча «Локомотив» вел в счете благодаря голу Алексея Миранчука. Свой момент Брайон Идову получил на 52-й минуте, когда неожиданно зацепился за мяч после ошибки защитников туринцев на своей половине поля, но дальний удар нигерийца ничем не закончился. В концовке матча аргентинский форвард хозяев Пауло Дибала все же смог принести победу своей команде, оформив дубль.

27-летний Брайн Идову перешел в московский «Локомотив» в июле прошлого года после распада «Амкара». Контракт с нигерийским защитником подписан на три года.

#Спорт#Амкар
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