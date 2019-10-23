Бывший защитник «Амкара» сыграл против Криштиану Роналду в Лиге Чемпионов

На протяжении большей части матча «Локомотив» вел в счете благодаря голу Алексея Миранчука. Свой момент Брайон Идову получил на 52-й минуте, когда неожиданно зацепился за мяч после ошибки защитников туринцев на своей половине поля, но дальний удар нигерийца ничем не закончился. В концовке матча аргентинский форвард хозяев Пауло Дибала все же смог принести победу своей команде, оформив дубль.