Центр спортивной подготовки Пермского края потратит на новый автобус почти 15 миллионов

В Министерстве спорта Пермского края пояснили Properm.ru, что автобус будут использовать для транспортировки спортсменов сборных команд на состязания и тренировки. Автобус «Амкара», который выставлен на торги, не подходит, потому что ему больше 10 лет. На нем запрещено осуществлять перевозки.