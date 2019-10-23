Центр спортивной подготовки Пермского края потратит на новый автобус почти 15 миллионов

Posted 23 октября 2019, 09:51
Published 23 октября 2019, 09:51
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» объявило аукцион на поставку автобуса. Начальная (максимальная) цена — 14,8 млн рублей. В техническом задании сказано, что автобус должен быть произведен в 2019 году. В него должны помещаться минимум 53 пассажира. Исполнитель обязан предоставить транспортное средство за 210 дней с момента заключение контракта. Победитель аукциона определится 12 ноября.
В Министерстве спорта Пермского края пояснили Properm.ru, что автобус будут использовать для транспортировки спортсменов сборных команд на состязания и тренировки. Автобус «Амкара», который выставлен на торги, не подходит, потому что ему больше 10 лет. На нем запрещено осуществлять перевозки.