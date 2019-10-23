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Posted 23 октября 2019, 09:51

Published 23 октября 2019, 09:51

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Центр спортивной подготовки Пермского края потратит на новый автобус почти 15 миллионов

Центр спортивной подготовки Пермского края потратит на новый автобус почти 15 миллионов

23 октября 2019, 09:51
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
ЦСП не может купить автобус «Амкара», который они арендовали, так как ему больше десяти лет.

ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» объявило аукцион на поставку автобуса. Начальная (максимальная) цена — 14,8 млн рублей. В техническом задании сказано, что автобус должен быть произведен в 2019 году. В него должны помещаться минимум 53 пассажира. Исполнитель обязан предоставить транспортное средство за 210 дней с момента заключение контракта. Победитель аукциона определится 12 ноября.

В Министерстве спорта Пермского края пояснили Properm.ru, что автобус будут использовать для транспортировки спортсменов сборных команд на состязания и тренировки. Автобус «Амкара», который выставлен на торги, не подходит, потому что ему больше 10 лет. На нем запрещено осуществлять перевозки.

#Общество#Госзакупки#Минспорт
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