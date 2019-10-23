В Перми СК возбудил уголовное дело после смерти 11-летней девочки в бассейне

Следователи выяснили, что девочка скончалась 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания. На место выехала следственная группа, во главе с руководителем отдела по Индустриальному району. Они осмотрели бассейн и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы понять, почему умер ребенок. Также сотрудники СК изъяли записи с камер видеонаблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.