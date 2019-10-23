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Posted 23 октября 2019, 04:02

Published 23 октября 2019, 04:02

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В Перми СК возбудил уголовное дело после смерти 11-летней девочки в бассейне

23 октября 2019, 04:02
В прошлом году в бассейне «Олимпия» тоже утонула девочка.

Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки на тренировке в бассейне «Олимпия». Дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следователи выяснили, что девочка скончалась 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания. На место выехала следственная группа, во главе с руководителем отдела по Индустриальному району. Они осмотрели бассейн и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы понять, почему умер ребенок. Также сотрудники СК изъяли записи с камер видеонаблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.

#Общество#Скр
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