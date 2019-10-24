Лжегостиница в Мотовилихе, или как строить, когда нельзя, но очень хочется

Участок был предоставлен в собственность под индивидуальный жилой дом Анферову П.Н. 17 мая 2007 года. Разрешение на строительство по адресу ул. Фрезеровщиков, 59 не выдавалось. Несмотря на это в 2013 году на территории стали забивать сваи, а уже в 2014 году в зоне многоэтажной жилой застройки «Ж-1» (четыре этажа и выше) появилась трехэтажка. По совокупности нарушений дом должны были признать самостроем и снести. Администрация Мотовилихинского района даже заявляла, что подаст иск и подала. Но не в 2014 году, как хотели поступить чиновники, а лишь спустя четыре года - в 2018.