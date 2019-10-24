Лжегостиница в Мотовилихе, или как строить, когда нельзя, но очень хочется

Posted 24 октября 2019, 06:27
Published 24 октября 2019, 06:27
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Застройщик ООО «Своя Квартира» (директор Светлана Сараева согласно СПАРК-Интерфакс) вновь активизировался на рынке пермской недвижимости. Речь идет о трехэтажном доме по ул. Фрезеровщиков, 59. Сегодня в интернете можно найти информацию о продаже квартир. В сообществе во Вконтакте рекламируется дом клубного типа «Бруклин», он же «дом у Цирка».
Подобной деятельностью заинтересовалась прокуратура Пермского края, которая вынесла предупреждение за нарушение «Закона о рекламе», поскольку разрешения на ввод в эксплуатацию застройщик по-прежнему не получил. В отличие от разрешения «на строительство пятиэтажного дома (с одним подвальным) на 35 квартир», которое было выдано департаментом градостроительства и архитектуры в августе 2018 года, когда дом уже был практически готов. Именно вокруг легализации строительства сегодня больше всего вопросов.
Участок был предоставлен в собственность под индивидуальный жилой дом Анферову П.Н. 17 мая 2007 года. Разрешение на строительство по адресу ул. Фрезеровщиков, 59 не выдавалось. Несмотря на это в 2013 году на территории стали забивать сваи, а уже в 2014 году в зоне многоэтажной жилой застройки «Ж-1» (четыре этажа и выше) появилась трехэтажка. По совокупности нарушений дом должны были признать самостроем и снести. Администрация Мотовилихинского района даже заявляла, что подаст иск и подала. Но не в 2014 году, как хотели поступить чиновники, а лишь спустя четыре года - в 2018.
Претензии были адресованы Максиму Маткину, которому с 2016 года принадлежал участок (кадастровый номер 59:01:4311018:80 был присвоен территории только в 2016 году) на праве собственности. Как пояснили Properm.ru в пресс-службе города, Максим Маткин передал участок застройщику ООО «Своя квартира» по договору аренды (согласно reestro.kontur.ru 1 сентября 2017 года). Стоит отметить, что Маткин в 2016 году был одним из руководителей ООО «Своя квартира 2» (связана с ООО «Своя квартира»). В 2019 году судья Оксана Нигаметзянова оставит в силе решение районного суда и укажет, что разрешение на строительство спорного объекта застройщику выдано законно.
Чиновники районной администрации отметили, что в 2014 году, когда здание было практически готово, у них не было оснований считать, что «оно возводится как многоквартирный дом с целью продажи квартир». В территориальном органе была информация, что объект планируется «использовать как гостиницу», что согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных РПГД от 26.06.2007 № 143, разрешено. Отсутствие разрешения на строительства госслужащих не смутило.
Член комиссии по землепользованию и застройке (пожелал остаться анонимным), который еще в 2013 году просил участников комиссии разобраться с незаконной стройкой делает из судебных решений несколько выводов. «За пять лет власти ничего не предприняли. Выводы из этого: во-первых, можно строить и без разрешения. Во-вторых, школы городу не нужны. В-третьих, узаконивание (легитимизация) незаконно построенных объектов — это прямое провоцирование беззаконного строительства, это анархия и бесконтрольность», — считает эксперт.
Говоря о школах, эксперт обращает внимание на Проект планировки долины реки Егошиха, разработанный и утверждённый в 2011 году. По нему предусматривается строительство средней общеобразовательной школы на 800 мест на территории всего квартала 1018, в границах улиц Фрезеровщиков-Бульвар Гагарина-Краснокамская. Не исключено, что место этой школы занял именно этот дом.
Местные жители в беседе с Properm.ru уточняют, что строители активизировались в этом году. Пермяки, уже не были так обеспокоены тем, что с застройщиком начнется конфликт за территорию. За это время они приватизировали землю, на которую раньше, якобы посягал девелопер.
Строительство на участке объектов действительно возможно. Но это не должно противоречить проекту планировки териитории. Именно отказом закончилась в 2015 году просьба пермячки Татьяны Огладиной, которая просила изменить территориальную зону Ж-1 на зону, позволяющую возводить индивидуальное жилое строительство по адресу ул. Фрезеровщиков,65а. Ей отказали, ссылаясь именно на проект планировки долины реки Егошихи. Но почему противоположное решение было вынесено в 2018 году, и кто его согласовал остается неизвестным.
В ответ на многочисленные запросы редакции в пресс-службе администрации города так и не дали ответ, кто поставил подпись под разрешением на строительство. Фактически полномочиями обладают начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми — Мария Норова и первый заместитель начальника департамента-главный архитектор — Дмитрий Лапшин. При этом в июле этого года ООО «Своя квартира» получили продление разрешения на строительство до 30 июля 2020 года.
Сегодня застройщик «Своя квартира» занимается продажей квартир в ЖК «Адмирала Макарова». Несмотря на неоднократные попытки связаться с руководством компании журналисту Properm.ru никто не ответил. Редакция оставляет за компанией возможность пояснить свою точку зрения по телефону редакции или на почту [email protected]. Properm.ru направили запрос в прокуратуру для правовой оценки фактов, изложенных в материале.