Власти Прикамья отчитались о девяти месяцах «мусорной» реформы. Коротко о самом главном

Posted 28 октября 2019, 04:31
Published 28 октября 2019, 04:31
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
По результатам 9 месяцев 2019 года почти 96% жителей Пермского края (2 тыс. населенных пунктов) получают услугу по вывозу отходов. Как заявил министр ЖКХ Александр Шицын, в 2018 году услугу по вывозу твердых коммунальных отходов получало 60% населения (450 населенных пунктов). Весь мусор жителей Прикамья сейчас вывозят на 19 полигонов, но в перспективе их должно остаться шесть.
Стабильнее всех вывоз ТКО оплачивают жители многоквартирных домов (собираемость 93%), которые находятся на «прямых» договорах (без посредника в виде УК или ТСЖ). Владельцы частных домов в среднем оплачивают 60% от количества выставленных квитанций. Среди управляющих организаций платят по счетам за вывоз мусора только 37%.
По словам руководителя ПКГУП «Теплоэнерго» Алика Башаева, информация о 50 компаниях-должниках уже направлена в ИГЖН Пермского края. Регопертор будет добиваться применения к ним штрафных санкций, в том числе добиваться лишения лицензии. Еще с 42 управляющими организациями «Теплоэнерго» судится из-за долгов.
Как заявил министр Александр Шицин, с 1 января 2020 году всех жителей Пермского края должны перевести на единый тариф. Счета будут выставляться исходя из количества человек, прописанных в квартире. Предполагается, что с каждого жителя края регопертор будет брать ежемесячно по 73 рубля за вывоз ТКО. Размер платы вычислялся исходя из норматива 165 кг на 1 одного человека в год и стоимости вывоза и утилизации тонны мусора в 5299 рублей. Сейчас жители многоквартирных домов оплачивают вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по тарифу 2,96 рубля с 1 кв.м площади квартиры, а жители частного сектора — 65,8 рубля с человека.
Также в 2020 году краевые власти планируют ввести льготы для ветеранов труда, жертв политических репрессий, пенсионеров с большим страховым стажем. Помимо этого, будет полностью отменена плата за вывоз мусора для многодетных малоимущих семей. Соответствующий законопроект в первом чтении был одобрен 24 октября Заксобранием Пермского края.
Большие перемены должны коснуться отдаленных территорий. Из-за высокой себестоимости вывоза мусора, краевые власти предлагают организовать в некоторых муниципалитетах площадки временного накопления. Как заявил начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства ЖКХ Пермского края Павел Ситкин, по такой схеме сейчас вывозят мусор в 15 регионах России.
Кроме этого в чиновники планируют закупить инсинераторные установки для «сжигания» отходов (мобильные и стационарные). «После обезвреживания отходы можно использовать как грунт для пересыпки свалок и полигонов. Также инсинераторные установки возможно использовать для ликвидации несанкционированных свалок. Их стоимость в зависимости от мощности варьируется от 3 до 15 млн рублей, содержание приблизительно 100 тыс. рублей в квартал», — заявил Ситкин. По его мнению, такие установки смогут частично решить проблему отдаленных территорий. При этом чиновник не уточнил, когда планируется объявить закупку на поставку установок и сколько всего их нужно региону.
Как заявил руководитель ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев, после консультаций с прокуратурой, регоператор открыл на территории Пермского края девять представительств. «В течение трех дней они находятся непосредственно на рабочем месте: принимают заявки, оформляют и выдают договоры. Два дня в неделю специалисты ездят по близлежащим территориям и соседним муниципалитетам, где работают с местным населением», — заявил Башаев.
Также «мусорный оператор» нарастил мощности «горячей линии». К call-центру «Теплоэнерго» присоединились call-центры МФЦ «Мои документы» и «КРЦ-Прикамье». В октябре они приняли 21 тыс. звонков. Большая часть из них (17 тыс.) была отработана сотрудниками МФЦ. «Мы процедуру запустили таким образом, что основные типовые вопросы снимаются на уровне МФЦ. Если идет запрос, где надо поднимать документы и смотреть базу данных, то такой звонок уже переводится к нам или в КРЦ», — сказал руководитель ПКГУП «Теплоэнерго». По его словам, со «сложными» вопросами на «горячую линию» в октябре обратилось 3 тыс. жителей Прикамья.
Напомним, в конце августа регоператор разослал всем ИП и юрлицам уведомления о совершении административного правонарушения. Чиновники заявили, что предприниматели уклонялись от заключения договора на вывоз ТКО с декабря 2018 года, поэтому будут оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 250 тыс. рублей. При этом многие, получившие «письма счастья», уже не вели бизнес или работали на дому. Не сумев добиться ответа от регоператора — на телефоны никто не отвечал, а в офисе ПКГУП «Теплоэнерго» специалисты не справлялись с потоком людей, пермяки обратились в прокуратуру с жалобой. Но еще до завершения проверки ведомства губернатор Максим Решетников заявил, что всех «домашних» предпринимателей освободят от оплаты услуг за вывоз мусора.
Раздельный сбор мусора
Несмотря на то, что в перспективной части территориальной схемы по обращению с ТКО есть планы по строительству восьми современных полигонов с комплексами по сортировке мусора: в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Кунгуре, Нытве, Пермскоим и Бардымском районах, в ближайшее время ждать внедрения раздельного сбора в Прикамье не стоит. Главный вопрос: где взять деньги? Если строительство будет проходить за бюджетный счет, то эти затраты будут включены в тариф для населения.
Как заявил Павел Ситкин, чтобы посчитать, сколько будет стоить организация раздельного сбора, краевые власти собираются в 2020 году внедрить его на двух пилотных территориях в Перми. Чиновники предлагают делить мусор на сухие (пластик, стекло, бумага, железо) и мокрые фракции (органика и растительные отходы).
«Попробуем, не увеличивая тариф, отработать механизм, чтобы понять экономику процесса. Нужно посмотреть, как это будет работать, сколько будет стоить, какое окажет влияние на дальнейшую экономику возчиков и регионального оператора, что мы увидим в платежках», — заявил начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства ЖКХ Пермского края. По его словам, говорить о внедрении раздельного сбора на всей территории края можно будет после того, как эти замеры будут выполнены.
В Пермском крае до сих пор остается нерешенной проблема установки контейнерных площадок в муниципалитетах. У местных властей нет понимания, где найти для них место. Заместитель главы Чусовского района по вопросам ЖКХ Ольга Власова заявила, что в частном секторе застройка не позволяет им устанавливать площадки из-за слишком маленького расстояния. Чиновники опасаются нарушить требования СанПин и попасть под санкции Распотребнадзора. Также многие жители малонаселенных территорий настаивают на сохранении кольцевого сбора мусора, который в перспектие должен полностью исчезнуть.
«Мусорная» реформа в Прикамье началась 1 января 2019 года. В крае появился региональный оператор ГУП «Теплоэнерго» (100% принадлежит Министерству ЖКХ и благоустройства Пермского края) и новая схема сбора и транспортировки мусора. Договор на 22,2 млрд рублей с оператором заключили на 10 лет. Согласно условиям соглашения, за эти деньги оператор обязуется обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края.