Власти Прикамья отчитались о девяти месяцах «мусорной» реформы. Коротко о самом главном

Напомним, в конце августа регоператор разослал всем ИП и юрлицам уведомления о совершении административного правонарушения. Чиновники заявили, что предприниматели уклонялись от заключения договора на вывоз ТКО с декабря 2018 года, поэтому будут оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 250 тыс. рублей. При этом многие, получившие «письма счастья», уже не вели бизнес или работали на дому. Не сумев добиться ответа от регоператора — на телефоны никто не отвечал, а в офисе ПКГУП «Теплоэнерго» специалисты не справлялись с потоком людей, пермяки обратились в прокуратуру с жалобой. Но еще до завершения проверки ведомства губернатор Максим Решетников заявил, что всех «домашних» предпринимателей освободят от оплаты услуг за вывоз мусора.