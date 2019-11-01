СПЧ требует проверить законность обысков в пермском «Мемориале»

«Продолжение явно будет, поскольку смысл обысков был по всей вероятности в поиске дополнительного компромата на меня и на организацию. Всё-таки официальное признание следствия в нанесённом ущербе по вырубке леса в аж 82 тысячи рублей — как-то не масштаб ФСБ, согласитесь. Как пел Виктор Робертович Цой: Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. Спасибо всем за поддержку, звонки и внимание. Я очень ценю вашу солидарность. И не сомневался в ней», — поблагодарил правозащитник.