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Posted 1 ноября 2019, 03:30

Published 1 ноября 2019, 03:30

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

СПЧ требует проверить законность обысков в пермском «Мемориале»

1 ноября 2019, 03:30
В октябре минприроды оштрафовало организацию и ее главу на 250 тыс. рублей за «незаконную рубку деревьев» во время экспедиции.

Председатель Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев обратился к прокурору Пермского края Андрею Юмшанову с просьбой проверить законность и обоснованность обысков, которые прошли в офисе пермского «Мемориала».

Совет обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и иные органы государственной власти оказывают содействие в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам — литовцам в поселке Галяшор. Вот как прокомментирвоал визит силовиков председатель Роберт Латыпов.

«Продолжение явно будет, поскольку смысл обысков был по всей вероятности в поиске дополнительного компромата на меня и на организацию. Всё-таки официальное признание следствия в нанесённом ущербе по вырубке леса в аж 82 тысячи рублей — как-то не масштаб ФСБ, согласитесь. Как пел Виктор Робертович Цой: Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. Спасибо всем за поддержку, звонки и внимание. Я очень ценю вашу солидарность. И не сомневался в ней», — поблагодарил правозащитник.

Обыски в «Мемориале» прошли 31 октября, сразу после Дня памяти жертв политических репрессий. Силовики пришли к правозащитникам в рамках производства кудымкарской полицией уголовного дела по факту «незаконной рубки деревьев» на территории польско-литовского кладбища в заброшенном посёлке Галяшор Кудымкарского района. Были изъяты дневники Латыпова, а также пила.

#Общество
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