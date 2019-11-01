СПЧ требует проверить законность обысков в пермском «Мемориале»

Posted 1 ноября 2019, 03:30
Published 1 ноября 2019, 03:30
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Председатель Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев обратился к прокурору Пермского края Андрею Юмшанову с просьбой проверить законность и обоснованность обысков, которые прошли в офисе пермского «Мемориала».
Совет обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и иные органы государственной власти оказывают содействие в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам — литовцам в поселке Галяшор. Вот как прокомментирвоал визит силовиков председатель Роберт Латыпов.
«Продолжение явно будет, поскольку смысл обысков был по всей вероятности в поиске дополнительного компромата на меня и на организацию. Всё-таки официальное признание следствия в нанесённом ущербе по вырубке леса в аж 82 тысячи рублей — как-то не масштаб ФСБ, согласитесь. Как пел Виктор Робертович Цой: Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. Спасибо всем за поддержку, звонки и внимание. Я очень ценю вашу солидарность. И не сомневался в ней», — поблагодарил правозащитник.
Обыски в «Мемориале» прошли 31 октября, сразу после Дня памяти жертв политических репрессий. Силовики пришли к правозащитникам в рамках производства кудымкарской полицией уголовного дела по факту «незаконной рубки деревьев» на территории польско-литовского кладбища в заброшенном посёлке Галяшор Кудымкарского района. Были изъяты дневники Латыпова, а также пила.