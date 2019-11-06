В Перми инспекция нашла нарушения при уборке 545 из 1050 дворов

Posted 6 ноября 2019, 09:21
Published 6 ноября 2019, 09:21
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
За прошедшие сутки административно-техническая инспекция проверила 1050 придомовых территорий в Перми. В 545 дворах были обнаружены нарушения в очистке от снега входов, кровли домов, тротуаров, проездов между дворами. Проверяющие направили 269 уведомлений в обслуживающие организации. 63 материала было передано для составления протокола об административном правонарушении.
В Индустриальном районе во дворе дома по улице Братьев Игнатовых, 21, который обслуживает УК «Иртэм», не был убран снег, а также не произведена обработка реагентами. На Тургенева,16, после уведомлений инспекторов были расчищены входы и тротуары, убран гололед. Однако обнаружены нарушения в уборке придомовой территории, поэтому инспекторы повторно проверят обслуживающую организацию, чтобы принять решение о привлечении к ответственности.
Сегодня в районных администрация пройдут комиссии по чрезвычайным ситуациям. На них будут присутствовать представители прокуратуры, ТСЖ и управляющих компаний. На встрече планируется наладить оперативное реагирование на изменения погоды в городе.