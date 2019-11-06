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Posted 6 ноября 2019, 09:21

Published 6 ноября 2019, 09:21

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

В Перми инспекция нашла нарушения при уборке 545 из 1050 дворов

В Перми инспекция нашла нарушения при уборке 545 из 1050 дворов

6 ноября 2019, 09:21
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Некоторые управляющие компании не устраняли нарушения даже после получения уведомлений.

За прошедшие сутки административно-техническая инспекция проверила 1050 придомовых территорий в Перми. В 545 дворах были обнаружены нарушения в очистке от снега входов, кровли домов, тротуаров, проездов между дворами. Проверяющие направили 269 уведомлений в обслуживающие организации. 63 материала было передано для составления протокола об административном правонарушении.

В Индустриальном районе во дворе дома по улице Братьев Игнатовых, 21, который обслуживает УК «Иртэм», не был убран снег, а также не произведена обработка реагентами. На Тургенева,16, после уведомлений инспекторов были расчищены входы и тротуары, убран гололед. Однако обнаружены нарушения в уборке придомовой территории, поэтому инспекторы повторно проверят обслуживающую организацию, чтобы принять решение о привлечении к ответственности.

Сегодня в районных администрация пройдут комиссии по чрезвычайным ситуациям. На них будут присутствовать представители прокуратуры, ТСЖ и управляющих компаний. На встрече планируется наладить оперативное реагирование на изменения погоды в городе.

#Общество#Коммунальный рай#Городская среда#Уборка снега
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