В Перми инспекция нашла нарушения при уборке 545 из 1050 дворов

В Индустриальном районе во дворе дома по улице Братьев Игнатовых, 21, который обслуживает УК «Иртэм», не был убран снег, а также не произведена обработка реагентами. На Тургенева,16, после уведомлений инспекторов были расчищены входы и тротуары, убран гололед. Однако обнаружены нарушения в уборке придомовой территории, поэтому инспекторы повторно проверят обслуживающую организацию, чтобы принять решение о привлечении к ответственности.