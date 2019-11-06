Завод им. Дзержинского временно приостановил работу. У предприятия нет заказов

Posted 6 ноября 2019, 11:53
Published 6 ноября 2019, 11:53
Modified 24 декабря 2024, 18:39
Updated 24 декабря 2024, 18:39
Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» подписал приказ о застое предприятия с 11 ноября. Решение принято из-за снижения объема производства. Об этом сообщил источник «КоммерсантЪ-Прикамье».
По информации источника издания, с 11 ноября на заводе будут работать только сотрудники, которые отвечают за обеспечение предприятия теплом и электроэнергией. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 от зарплаты. Приказ будет действовать до Нового года. Потом предприятие может перейти на трехдневную рабочую неделю.
Ранее заводчане планировали выйти на митинг из-за возможных сокращений. ЗиД не заключил очередной контракт с главным партнером АО «ВМП «Авитек». Рабочие перенесли митинг на неделю из-за обещаний «на самом высоком уровне», что предприятие получит заказ. Однако митинг так и не состоялся.