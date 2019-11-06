Завод им. Дзержинского временно приостановил работу. У предприятия нет заказов

По информации источника издания, с 11 ноября на заводе будут работать только сотрудники, которые отвечают за обеспечение предприятия теплом и электроэнергией. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 от зарплаты. Приказ будет действовать до Нового года. Потом предприятие может перейти на трехдневную рабочую неделю.