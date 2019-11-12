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Posted 12 ноября 2019, 11:33

Published 12 ноября 2019, 11:33

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

На улицах Перми начали устанавливать новогодние арт-объекты

На улицах Перми начали устанавливать новогодние арт-объекты

12 ноября 2019, 11:33
Фото: Properm.ru.
В этом году дополнительные украшения должны появиться на главных улицах Мотовилихи и Закамска.

В Перми начали подготовку к празднованию Нового года. На Соборной площади уже появился арт-объект в форме подарочной коробки, также скоро будет закончен монтаж «ёлочной игрушки». В этом году новогодним оформлением будут охвачены три квартала пермской эспланады — от Дома Советов до Театра-Театра. Ледовый городок будет размещен в 68-квартале (где построили новый фонтан). Здесь разместят девять ледовых объектов и 24 горки.

Кроме этого в мэрии Перми обещают усилить оформление в нецентральных районах. Будет украшена территория у Цирка, улицы Крупской, Уральская и Лебедева, сквер им. Розалии Землячки, площадь перед УДС «Молот» и сад им. Свердлова. Также Кировском районе должен появится новогодний маршрут от ДК им. Кирова к парку «Счастье есть».

#Общество
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