На улицах Перми начали устанавливать новогодние арт-объекты

Posted 12 ноября 2019, 11:33
Published 12 ноября 2019, 11:33
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
В Перми начали подготовку к празднованию Нового года. На Соборной площади уже появился арт-объект в форме подарочной коробки, также скоро будет закончен монтаж «ёлочной игрушки». В этом году новогодним оформлением будут охвачены три квартала пермской эспланады — от Дома Советов до Театра-Театра. Ледовый городок будет размещен в 68-квартале (где построили новый фонтан). Здесь разместят девять ледовых объектов и 24 горки.
Кроме этого в мэрии Перми обещают усилить оформление в нецентральных районах. Будет украшена территория у Цирка, улицы Крупской, Уральская и Лебедева, сквер им. Розалии Землячки, площадь перед УДС «Молот» и сад им. Свердлова. Также Кировском районе должен появится новогодний маршрут от ДК им. Кирова к парку «Счастье есть».