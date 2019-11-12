На улицах Перми начали устанавливать новогодние арт-объекты

В Перми начали подготовку к празднованию Нового года. На Соборной площади уже появился арт-объект в форме подарочной коробки, также скоро будет закончен монтаж «ёлочной игрушки». В этом году новогодним оформлением будут охвачены три квартала пермской эспланады — от Дома Советов до Театра-Театра. Ледовый городок будет размещен в 68-квартале (где построили новый фонтан). Здесь разместят девять ледовых объектов и 24 горки.