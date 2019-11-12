Спецверсия Volkswagen Polo Football Edition. Что скажут футболисты «Звезды»?

Максим Шумайлов, вратарь «Звезды». В футбол пришел в 9 лет, и понеслось: «Футбол — мое всё, и семья, и хобби, и работа». «Хороший автомобиль, вместительный! Можно рассматривать как семейный автомобиль. У меня один ребенок, но в Volkswagen Polo Football Edition уже увидел, что поместится двое детей. Мне нравятся совсем спортивные автомобили, поэтому его я назову немного консервативным — но это совсем не минус. Это идеальный автомобиль для города, он компактный и экономичный. Мне очень нравится, что Volkswagen поддерживает большой спорт!» — отмечает Максим.