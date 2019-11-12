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Posted 12 ноября 2019, 04:09

Published 12 ноября 2019, 04:09

Modified 18 ноября, 15:44

Updated 18 ноября, 15:44

Спецверсия Volkswagen Polo Football Edition. Что скажут футболисты «Звезды»?

Спецверсия Volkswagen Polo Football Edition. Что скажут футболисты «Звезды»?

12 ноября 2019, 04:09
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Посвятить спецверсию популярной модели футболу — добрая традиция для Volkswagen. Properm.ru решили проверить, понравится ли автомобиль настоящим игрокам в большой футбол.

Для России футбол — самый массовый вид спорта, который является традиционно значимым и для Volkswagen. Марка поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом».

«Футбол ближе марке Volkswagen, чем какой-либо другой вид спорта. В футбол играют почти во всех странах мира, и этот вид спорта бесклассовый — как и наши автомобили», — сказал председатель правления Volkswagen Герберт Дисс во время подписания партнерского соглашения с Союзом европейских футбольных ассоциаций UEFA.

Проявлением вовлеченности Volkswagen в футбольную жизнь стало появление специальной версии бестселлера Volkswagen Polo — Football Edition. Оценить новинку мы предложили игрокам пермской футбольной команды «Звезда».

Об автомобиле Volkswagen Polo ребята знают не понаслышке. У кого-то в семье был такой автомобиль, кто-то даже рассматривал модель для покупки в личное пользование. Спортсмены во мнении сходятся: Volkswagen Polo отлично подходит для молодежи, активных и спортивных, желающих совместить в одном автомобиле динамику и экономичность, внешний вид и функциональность.

Чем отличается Volkswagen Polo Football Edition от обычного? Спецверсии популярных моделей у Volkswagen традиционно отличаются особенностями стайлинга и оптимальным набором опций, которые в обычной версии выбираются из конфигуратора. При этом «пакетное» предложение оказывается весьма выгодно в цене. И, конечно, чувство причастности к великому — оно бесценно.

Перечислим особенности Volkswagen Polo Football Edition 2019 года.

Экстерьер:

  • эксклюзивные 16-дюймовые легкосплавные колеса Portago в черном цвете
  • задний спойлер и зеркала заднего вида в черном цвете Deep Black
  • фары головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами Н7
  • хромированная насадка на выхлопную трубу

Интерьер и функционал:

  • мультифункциональное спортивное рулевое колесо
  • кожаная отделка рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза
  • электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием и защитой от защемления
  • центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами.

Кроме того, для версии с двигателем 125 л. с. доступны автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции и система стабилизации ESP. Модификация Football Edition также располагает опцией Volkswagen Connect, благодаря которой владелец автомобиля получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона — это очень удобно!

Опционально для версии доступен пакет «Комфорт», в который входят: датчики парковки спереди и сзади с визуальной и звуковой индикацией о препятствиях, а также электрообогрев лобового стекла. При заказе модификаций с двигателями 90 л. с. или 110 л.с пакет можно дополнить автоматическим климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. В список дополнительных опций также входит пакет «Безопасность», в составе которого: дополнительная защита двигателя снизу, противоугонная система с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объема и автономной сиреной, а также система стабилизации ESP (в стандартном оснащении для 125-сильной модели).

А еще Volkswagen Polo Football Edition действительно заряжает футболом! При покупке данной модификации клиент получает дополнительные футбольные аксессуары: футбольный мяч «Cup», а также комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.

Между тем, наши друзья из команды «Звезда» поделились мнением, что такое участие мировых автопроизводителей в спортивной жизни — поддержка чемпионатов, выпуск спецверсий автомобилей, посвященных большому спорту — это очень круто!

Евгений Тюкалов, полузащитник «Звезды». В футбол играет с 10 лет, профессионально с 12 лет. «Футбол — это вся моя жизнь», — говорит он. Марку Volkswagen любит — в семье два автомобиля этой марки: «Я бы рассмотрел Volkswagen Polo Football Edition для себя. Немцы — это всегда качество. Он компактный, но весьма вместительный. В машинах обращаю внимание всегда на аудиосистему — здесь неплохая. В своей ценовой категории это отличный автомобиль».

Ринат Гусейнов, центральный защитник «Звезды». В футбол играет всю жизнь, с самого детства: «Комфортная и удобная машина, хороший молодежный автомобиль. Рассматривал для себя эту модель. И марку Volkswagen очень люблю!»

Максим Шумайлов, вратарь «Звезды». В футбол пришел в 9 лет, и понеслось: «Футбол — мое всё, и семья, и хобби, и работа». «Хороший автомобиль, вместительный! Можно рассматривать как семейный автомобиль. У меня один ребенок, но в Volkswagen Polo Football Edition уже увидел, что поместится двое детей. Мне нравятся совсем спортивные автомобили, поэтому его я назову немного консервативным — но это совсем не минус. Это идеальный автомобиль для города, он компактный и экономичный. Мне очень нравится, что Volkswagen поддерживает большой спорт!» — отмечает Максим.

 

Или по адресу: проспект Парковый, 64, ш. Космонавтов, 381, на сайте дилера, а также в соцсетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram.

#Новости Компаний Авто#Спецпроекты
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