В Перми СК возбудил уголовное дело после отравления посетителей двух кафе

Posted 19 ноября 2019, 08:51
Published 19 ноября 2019, 08:51
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
Следственный отдел по Индустриальному району Перми возбудил уголовное дело по факту отравления посетителей кафе. Дело заведено по п. п. «б», «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следователей, в кафе производились и хранились продукты питания, которая не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Часть из них отправили для реализации в другое кафе. Некачественными продуктами отравились 29 человек, в том числе 3 детей. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В пресс-службе СК Properm.ru не сообщили, о каком именно кафе идет речь
Пермяки отправились 16 ноября. Люди, обедавшие в кафе «ОVСЯНКА» на ул. Ленина, 26 и кафе «O-fite» в спорткомплексе «Олимпия», попали в больницу с сальмонеллезом.