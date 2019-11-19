В Перми СК возбудил уголовное дело после отравления посетителей двух кафе

По данным следователей, в кафе производились и хранились продукты питания, которая не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Часть из них отправили для реализации в другое кафе. Некачественными продуктами отравились 29 человек, в том числе 3 детей. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В пресс-службе СК Properm.ru не сообщили, о каком именно кафе идет речь