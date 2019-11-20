Зачем чиновники просили ТСЖ убирать улицы? Отвечают чиновники

Posted 20 ноября 2019, 12:23
Published 20 ноября 2019, 12:23
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
Администрация Дзержинского района прокомментировала собственное письмо, в котором требовала УК и ТСЖ «организовать работу сил и средств по обслуживанию территорий», не входящих в их зону ответственности. Как пояснили Properm.ru в мэрии, это была временная мера для устранения последствий неблагоприятных погодных явлений в максимально короткие сроки.
Однако стоит отметить, что в письме, отправленном в адрес руководителей УК, ТСЖ и ЖСК указано, что режим «Повышенной готовности» был введен 4 ноября. При этом бумага в адрес собственников была направлена 15 ноября (пик гололедицы пришелся на 11 и 12 ноября). Именно тогда более 400 пермяков получили травмы. Получается, что «максимально короткие сроки» продолжались полторы недели, либо были нарушены администрацией.
В ответе на запрос Properm.ru чиновники также поясняют, что письма все же носят рекомендательный характер, хотя в сообщении жильцам использована формулировка «просим организовать», что намекает на обязательность работ. Вероятнее всего, никаких штрафных санкций за неисполнение «просьбы» жильцы не получат.
Вчера администрация Перми отчиталась перед депутатами городской думы об уборке улиц во время гололедицы. Как это было можно прочитать ниже.