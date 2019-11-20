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Posted 20 ноября 2019, 12:23

Published 20 ноября 2019, 12:23

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

Зачем чиновники просили ТСЖ убирать улицы? Отвечают чиновники

Зачем чиновники просили ТСЖ убирать улицы? Отвечают чиновники

20 ноября 2019, 12:23
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
В муниципалитете уточнили, что документ, который был разослан все же носит рекомендательный характер, хотя воспринимается собственниками, как обязательный к исполнению.

Администрация Дзержинского района прокомментировала собственное письмо, в котором требовала УК и ТСЖ «организовать работу сил и средств по обслуживанию территорий», не входящих в их зону ответственности. Как пояснили Properm.ru в мэрии, это была временная мера для устранения последствий неблагоприятных погодных явлений в максимально короткие сроки.

Однако стоит отметить, что в письме, отправленном в адрес руководителей УК, ТСЖ и ЖСК указано, что режим «Повышенной готовности» был введен 4 ноября. При этом бумага в адрес собственников была направлена 15 ноября (пик гололедицы пришелся на 11 и 12 ноября). Именно тогда более 400 пермяков получили травмы. Получается, что «максимально короткие сроки» продолжались полторы недели, либо были нарушены администрацией.

В ответе на запрос Properm.ru чиновники также поясняют, что письма все же носят рекомендательный характер, хотя в сообщении жильцам использована формулировка «просим организовать», что намекает на обязательность работ. Вероятнее всего, никаких штрафных санкций за неисполнение «просьбы» жильцы не получат.

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Вчера администрация Перми отчиталась перед депутатами городской думы об уборке улиц во время гололедицы. Как это было можно прочитать ниже.

#Спецпроекты#Общество#Коммунальный рай#FAQ#Городская среда
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