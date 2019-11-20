Зачем чиновники просили ТСЖ убирать улицы? Отвечают чиновники

Однако стоит отметить, что в письме, отправленном в адрес руководителей УК, ТСЖ и ЖСК указано, что режим «Повышенной готовности» был введен 4 ноября. При этом бумага в адрес собственников была направлена 15 ноября (пик гололедицы пришелся на 11 и 12 ноября). Именно тогда более 400 пермяков получили травмы. Получается, что «максимально короткие сроки» продолжались полторы недели, либо были нарушены администрацией.