Гендиректор «Победы» пожаловался на плохое состояние полос в пермском аэропорту

Андрей Калмыков заявил, что за 2018 год авиашины колес самолетов компании были повреждены 50 раз. За десять месяцев 2019 года повреждения получили еще 104 лайнера. В 2019 году авиашины были порезаны или проколоты при посадке в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.