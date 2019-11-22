Гендиректор «Победы» пожаловался на плохое состояние полос в пермском аэропорту

Posted 22 ноября 2019, 07:33
Published 22 ноября 2019, 07:33
Modified 24 декабря 2024, 18:36
Updated 24 декабря 2024, 18:36
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков направил письмо с жалобой на работу аэропортов министру транспорта Евгению Дитриху, сообщает РБК.
Андрей Калмыков заявил, что за 2018 год авиашины колес самолетов компании были повреждены 50 раз. За десять месяцев 2019 года повреждения получили еще 104 лайнера. В 2019 году авиашины были порезаны или проколоты при посадке в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.
Гендиректор «Победы» считает, что подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос от посторонних предметов неэффективны. Он просит министра проанализировать случаи повреждения шасси, а также разработать план мероприятий, чтобы снизить риски.
Летчик 1-го класса Андрей Литвинов еще в 2013 году написан открытое письмо Владимиру Путину о состоянии взлетных полос в нескольких городах. В их число попала и Пермь. Летчик рассказал, что посадив самолет в пермском аэропорту, он не смог развернуться с трех попыток из-за состояния взлетно-посадочных полос
В аэропорту «Большое Савино» наблюдаются проблемы и с телетрапами. Их запустят только весной 2020 года из-за нарушения сроков модернизации инфраструктуры аэропорта.