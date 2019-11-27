Строительное «фиаско». Краевая власть проваливает стройки общественных объектов

Posted 27 ноября 2019, 11:00
Published 27 ноября 2019, 11:00
Modified 24 декабря 2024, 18:41
Updated 24 декабря 2024, 18:41
Впечатление от документа некоторые особы описали бы словами «восторг и ужас». Депутаты ЗС люди более сдержанные, но некоторые позиции доклада даже у них вызвали явную эмоцию на лицах, что можно считать проявлением сильной реакции. Главное: объекты, которые в первую очередь нужны жителям Прикамья, краевая исполнительная власть строит хуже всего. На 1 октября освоили только 15% из выделенных на эти стройки 6 млрд. И по прогнозу, итоги года тоже будут печальными.
Сильные радостные эмоции должны в первую очередь испытывать финансисты, а так же те, кто будут описывать состояние экономики региона в радостных тонах. Дело в том, что к общему счастью бюджет региона наполняется много быстрее плана. Не то чтобы он «пух» от лишних денег, но практически все показатели находятся в «зеленой зоне». Скорость наполнения региональной казны в этом году на 19,4% выше, чем в прошлом. Если по итогам 9 месяцев 2018 года в бюджет Прикамья поступило 91,7 млрд рублей, то в нынешнем году — почти 109 млрд рублей. Министр финансов Пермского края Елена Чугарина с некоторой гордостью отметила, что «налог на прибыль идёт к прошлому году с динамикой плюс 30%, НДФЛ — 6%, акцизы идут с положительной динамикой в 20%».
Отметим, и сам показатель доходной части вырос по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году бюджет региона составляет 148,5 млрд рублей. Если брать прямой график его наполнения без сравнений с предыдущими периодами, то всё идет по плану. На 1 октябре в казне было 73% всех годовых поступлений. Причем, налоговые и неналоговые региональные доходы даже опережали график и составляли 78% от планируемой суммы. Задерживались перечисления из федерального бюджета. Из планируемых 25 млрд рублей на 1 октября Прикамье получило только 12,5 млрд.
Судя по детальному разбору налоговых и неналоговых региональных доходов, то и здесь все идет вполне прилично. Тут конечно надо учитывать огромную роль налоговой службы, которая за последние годы огромными новациями в информатизацию превратилась в систему, которая максимально автоматизирует своевременный сбор положенных платежей с людей и компаний. Единственное, что пока пожалуй может вызвать беспокойство — это поступления от НДФЛ. Подобный вопрос, кстати возникал и при рассмотрении аналогичного вопроса по бюджету Перми. Динамика такова, что денег от НДФЛ может по итогам года оказаться меньше, чем планировалось. Впрочем, это пока предположение, и анализировать ситуацию, в том числе версию о стремительном уходе части бизнеса в «серую зону» можно будет только по итогам всего года.
Министр финансов отдельно отметила хорошую динамику поступлений по упрощенной системе налогообложения и подчеркнула, что решение о переходе с ЕНВД на другие формы налогообложения было принято правильно.
Совсем другие эмоции можно испытать если смотреть слайды с позициями «расходы». Запланированные деньги чиновниками по многим статьям не используются, причем неисполнение бюджета может достигать фантастических 80% и более. Как заметила Елена Чугарина «ритмично, как всегда мы тратим деньги на меры социальной поддержки, образование здравоохранение и т.д. По направлениям «Инвестиционные расходы» и «Мероприятия развития» деньги осваиваются менее ритмично». Инвестиции освоены всего на на четверть, а мероприятия развития — на 37%.
Обратите внимание на левую колонку таблицы об исполнении государственных программ. Зеленым цветом обозначены относительно благополучные программы. В оранжевой зоне — программы, которые вряд ли будут полностью исполнены. Красное — ну вы понимаете. По словам министра, чем выше в программе доля инвестиционных расходов и мероприятий развития, тем менее ритмично (читай хуже), исполняется программа. В зеленой зоне всё, что касается текущей социалки: регулярное финансирование соцобязательств образования и здравоохранения. В нижней части списка, то есть в сегменте категорически неисполненных программ развитие транспорта, культуры, информатизация, а также жилищная и градостроительная политика.
Но в целом, ни одна (!) из региональных программ не исполняется в графике. До конца года на момент фиксации показателей оставался квартал, между тем даже лучшие программы не были освоены более чем на 65%.
Министр финансов предельно дипломатично рассказала о причинах такого состояния дел.
Переводя на простой язык речь идёт в частности о работе краевого минстроя и управления капитального строительства.
Другим важным фактором Елена Чугарина назвала проблему добросовестных подрядчиков. Впрочем, это уже не новость. О том же говорил и губернатор Максим Решетников месяц назад, заявив, что «самый большой вклад в сбалансированность бюджета вносят подрядчики, которые срывают планы и крепко стоят на страже профицита».
Впрочем, ряд проблем подрядчиками не объяснить. Ситуацию со строительством общественной инфраструктуры можно охарактеризовать только словом «фиаско». Из 6 млрд запланированных средств к 1 октября потратили только 900 млн рублей, то есть 15%. При этом перспективы работы по году выглядят совсем мрачно. Елена Чугарина: «По нашей оценке, освоение по году может составить не более 2 млрд, максимум 2,2 — 2,4. К сожалению, мы ситуацию оцениваем именно так». То есть, за 2019 год нам построят только 30–35% от планируемого.
Презентация Минфина четко показывает по каким позициям будет «фиаско». Это строительство детских поликлиник, где речь идёт, например, о детской поликлинике в Перми на ул. Шишкина. Там расторгли договор с подрядчиком буквально месяц назад. Широко разрекламированная стройка нового здания авиационного техникума встала толком не начавшись. Что касается зоопарка, то там в связи с серией уголовных дел ситуация и вовсе переходит в патовую. Строка «объекты спорта» с освоением на 4,8% говорит о том, как в реальности исполняются поручения о развитии спорта и строительстве спортивных объектов.
Олег Русских для Properm.ru