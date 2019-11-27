Строительное «фиаско». Краевая власть проваливает стройки общественных объектов

Судя по детальному разбору налоговых и неналоговых региональных доходов, то и здесь все идет вполне прилично. Тут конечно надо учитывать огромную роль налоговой службы, которая за последние годы огромными новациями в информатизацию превратилась в систему, которая максимально автоматизирует своевременный сбор положенных платежей с людей и компаний. Единственное, что пока пожалуй может вызвать беспокойство — это поступления от НДФЛ. Подобный вопрос, кстати возникал и при рассмотрении аналогичного вопроса по бюджету Перми. Динамика такова, что денег от НДФЛ может по итогам года оказаться меньше, чем планировалось. Впрочем, это пока предположение, и анализировать ситуацию, в том числе версию о стремительном уходе части бизнеса в «серую зону» можно будет только по итогам всего года.