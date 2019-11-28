Бывшего замруководителя следственного отдела СКР по Пермскому району осудили на семь лет

Суд установил, что летом 2019 года Эдгар Саркисян участвовал в конфликте между бизнесменами. Интересы одного из которых представлял бывший сотрудник прокуратуры Василий Белкин. Ему Саркисян предложил помочь за 9 млн рублей. Однако бывший прокурор сообщил обо всем в ФСБ.