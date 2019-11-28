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Posted 28 ноября 2019, 05:38

Published 28 ноября 2019, 05:38

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

Бывшего замруководителя следственного отдела СКР по Пермскому району осудили на семь лет

28 ноября 2019, 05:38
Сюжет
Кругом обман
Прокуратура просила более строгого наказания.

Дзержинский суд Перми вынес приговор бывшему первому заместителю начальника СУ СКР по Пермском району Эдгару Саркисяну. Его признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Судья Ольга Лядова приговорила Саркисяна к семи годам колонии строгого режима, также он должен выплатить штраф в размере 9 млн рублей. Кроме того, Саркисяна лишили звания.

Суд установил, что летом 2019 года Эдгар Саркисян участвовал в конфликте между бизнесменами. Интересы одного из которых представлял бывший сотрудник прокуратуры Василий Белкин. Ему Саркисян предложил помочь за 9 млн рублей. Однако бывший прокурор сообщил обо всем в ФСБ.

В августе 2018 года экс-заместителя начальника СУ СКР по Пермскому краю арестовали. Он провел в СИЗО два месяца. Позже меру пресечения изменили на домашний арест. Саркисян своей вины не признал, он намерен обжаловать приговор.

Прокуратура просила назначить Саркисяну девять лет лишения свободы и штраф в 30 млн рублей.

#Общество#Кругом обман#Возле кормушки
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