Бывшего замруководителя следственного отдела СКР по Пермскому району осудили на семь лет

Posted 28 ноября 2019, 05:38
Published 28 ноября 2019, 05:38
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
Дзержинский суд Перми вынес приговор бывшему первому заместителю начальника СУ СКР по Пермском району Эдгару Саркисяну. Его признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Судья Ольга Лядова приговорила Саркисяна к семи годам колонии строгого режима, также он должен выплатить штраф в размере 9 млн рублей. Кроме того, Саркисяна лишили звания.
Суд установил, что летом 2019 года Эдгар Саркисян участвовал в конфликте между бизнесменами. Интересы одного из которых представлял бывший сотрудник прокуратуры Василий Белкин. Ему Саркисян предложил помочь за 9 млн рублей. Однако бывший прокурор сообщил обо всем в ФСБ.
В августе 2018 года экс-заместителя начальника СУ СКР по Пермскому краю арестовали. Он провел в СИЗО два месяца. Позже меру пресечения изменили на домашний арест. Саркисян своей вины не признал, он намерен обжаловать приговор.
Прокуратура просила назначить Саркисяну девять лет лишения свободы и штраф в 30 млн рублей.