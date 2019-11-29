В больницах остаются 14 человек после отравления в кафе «ОVСЯНКА» и «O-fit»

После отравления в кафе «ОVСЯНКА» (Ленина, 26) и «O-fit» (СК «Олимпия») в больницах Перми остаются 14 человек. В пресс-службе минздрава уточнили, что один и пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кроме того Properm.ru стало известно, что у одного из пациентов было зафиксировано повреждение центральной нервной системы.