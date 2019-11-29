В больницах остаются 14 человек после отравления в кафе «ОVСЯНКА» и «O-fit»

Posted 29 ноября 2019, 04:59
Published 29 ноября 2019, 04:59
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
После отравления в кафе «ОVСЯНКА» (Ленина, 26) и «O-fit» (СК «Олимпия») в больницах Перми остаются 14 человек. В пресс-службе минздрава уточнили, что один и пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кроме того Properm.ru стало известно, что у одного из пациентов было зафиксировано повреждение центральной нервной системы.
После посещения заведений 29 пермяков попали в больницу с сальмонеллезом. Организацией питания в обоих кафе занимается ООО «Корпорация питания». Организация была признана виновной в нарушении санитарных требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Сейчас проводится проверка следственного комитета. Кафе временно закрыты.