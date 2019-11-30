«Звёздные войны» на минималках: стоит ли смотреть «Мандалорца»?



Но всё это не меняет того, что главный герой пока получился практически никаким. Возможно, в спагетти-вестернах Серджио Леоне такой приём и выглядел в новинку, но сейчас от центрального действующего лица ожидаешь интересной истории, не ограничивающейся несколькими вылазками в убежище товарищей-мандалорцев. Также сериал не добавляет никаких принципиально важных объяснений или поворотов в киновселенную, объединением которой так любят заниматься продюсеры Disney. Возможно, в будущем. Но пока этот сериал хоть и выглядит динамично и красиво, но несёт такой же декоративный характер, как и мерчендайз по киновселенной «Звездных войн».