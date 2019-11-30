«Звёздные войны» на минималках: стоит ли смотреть «Мандалорца»?

Posted 30 ноября 2019, 03:00
Published 30 ноября 2019, 03:00
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
Где-то на краю галактики спустя пять лет после событий «Возвращения джедая» немногословный наёмник из рода мандалорцев пытается найти своё место и прокормить свою кочующую расу. Стреляет мандалорец метко, но шлем снимать отказывается, поэтому зритель, вероятно, так и не увидит Педро Паскаля («Нарко»), скрывающегося за ним.
История мандалорца не самая выдающаяся, но она определенно была интересной со времён «Новой надежды». Тем более, что современный Disney не чета Lukasfilms, который был очень осторожен с франшизой. Поэтому с запуском собственного стриминга и провалом идеи делать самостоятельные дорогостоящие спин-оффы вроде «Хана Соло», компания решила открыть дорогу недорогим сериалам внутри вселенной «Звёздных войн». Тем более, что временных дыр на протяжении всех номерных частей там хватает.
Этим решил воспользоваться режиссёр-формалист Джон Фавро. Недавно он уже успешно перенёс с минимальными изменениями на экраны кинотеатров историю «Короля Льва». При всём возможном скепсисе к ещё одному произведению по вселенной «Звездных войн», ему удалось рассказать совсем не обязательную, но весьма захватывающую историю. «Мандалорец» начинается, как типичный телевестерн.
Герой прилетает на далёкую планету, чтобы поймать скрывающегося от правосудия преступника, заходит в бар и попутно расстреливает пачку негодяев. Нечто подобное кажется обыденным для американского зрителя, но всем остальным, кто не видел телевестерны, судить сложно. Помочь может «Закон охоты» из тарантиновского «Однажды в Голливуде». Однако ничего плохого в обыденности, как ни странно, нет. Старые механики и узнаваемый жанр идут только на пользу сериалу. Собственно, таков метод Фавро, не изобретать ничего нового, но умело воспользоваться уже существующим.
При этом локальность выбранной темы в виде наёмника-мандалорца, жизнеописания трудностей его угнетённого народа и выполнения заданий на окраине галактики только добавляют очков интереса сериалу. Да, перед нами продукт из знакомой киновселенной, но при этом он гораздо более камерный. Сериал способен с помощью одного своего направления раскрыть киновселенную гораздо глубже, чем предыдущие спин-оффы или масштабные номерные части. Но это, конечно, в теории, потому что пока доступно всего несколько эпизодов.
Удивительно, но авторам при этой «локальности» сюжета удаётся, как впрочем и всегда в «Звездных войнах», найти колоритных второстепенных персонажей. Будь то дроид-наёмник, постоянно пытающийся запустить протокол самоуничтожения, или «малыш Йода» (как его прозвали фанаты), от одного взгляда на которого ваше сердце растает. Все они проработаны максимально детально, но надолго в сериале не задержатся. Кроме малыша. В доступных эпизодах, он был основной драматической движущей силой.
Но всё это не меняет того, что главный герой пока получился практически никаким. Возможно, в спагетти-вестернах Серджио Леоне такой приём и выглядел в новинку, но сейчас от центрального действующего лица ожидаешь интересной истории, не ограничивающейся несколькими вылазками в убежище товарищей-мандалорцев. Также сериал не добавляет никаких принципиально важных объяснений или поворотов в киновселенную, объединением которой так любят заниматься продюсеры Disney. Возможно, в будущем. Но пока этот сериал хоть и выглядит динамично и красиво, но несёт такой же декоративный характер, как и мерчендайз по киновселенной «Звездных войн».
Николай Гостюхин для Properm.ru