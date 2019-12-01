Как провести декабрь: джедаи, восстание декабристов, сериал про ведьмака-супермена и игра про офис

Проект, который ждали миллионы фанатов книги Анджея Сапковского. Похоже, что Netflix нашёл идеальное сериальное воплощение для истории о средневековом охотнике на ведьм и монстров Геральте (Генри Кавилл). Так что проблем с материалом у авторов не должно возникнуть, как у сценаристов «Игры престолов». По сюжету ведьмак Геральт путешествует по свету и за деньги убивает различных монстров, так или иначе мешающих жить разным королевствам. Но как это часто бывает, люди в этом мире зачастую оказываются хуже и опаснее монстров. Кстати, не успели авторы доснять сериал, как Netflix уже объявил о том, что продлевает его на второй сезон, очевидно рассчитывая получить в своё распоряжение долгоиграющий эпос в духе «Игры престолов».