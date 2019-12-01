Как провести декабрь: джедаи, восстание декабристов, сериал про ведьмака-супермена и игра про офис

Posted 1 декабря 2019, 03:00
Published 1 декабря 2019, 03:00
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
Фильм, хранившийся в студийных закромах с тех пор, как его студия-производитель Miramax пошла на дно вместе с её главой Харви Вайнштейном. К счастью, история о борьбе постоянного и переменного тока в США добралась таки до кинотеатров. В 1880 году американцы благодаря Томасу Эдисону и Джорджу Вестингаузу узнали о том, что значит электричество. Теперь этим двум фигурам в лице Бенедикта Камбербетча и Майкла Шеннона предстоит нешуточная борьба. Российскому зрителю фильму будет интересен, в первую очередь, историческими фигурами и событиями, а также невероятной харизмой двух актёров. Кстати, где-то там же можно будет увидеть, как Никола Тесла (Николас Холт) занимается своими фантастическими разработками.
Второй режиссёрский проект актёра Эдварда Нортона. Как это обычно бывает в нуарных проекта, главный герой — детектив. У Нортона он ещё и дефективный, а именно с синдромом Туретта. Детективу предстоит распутать загадочное убийство своего единственного друга. Поиски проведут героя через всевозможные злачные нью-йоркские места: от подпольных клубов до кабинетов политиков. У авторов получился довольно занятный сюжет, а фильм выглядит очевидной заявкой на Оскар.
Один из хитов главного независимого американского кинофестиваля Санденс, который непонятно как добрался до российского проката. Но это даже хорошо. По сюжету несколько незнакомцев пересекаются в пригородном кинотеатре, когда там начинается массовый расстрел. Эта тема становится всё более актуальной не только для США, но и уже для России. Кстати, в основу фильма легла настоящая трагедия с расстрелом, произошедшая в 2012 году в пригороде Денвера во время премьеры фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».
Знакомым по предыдущему фильму «Зов джунглей» друзьям придётся отправиться на поиски своего приятеля в отремонтированную им видеоигру «Джуманджи». Но теперь вместе с ними там ещё и новые герои в исполнении Дэнни ДеВито и Денни Гловера. Судя по первым зарубежным отзывам, картина получилась очень смешной и захватывающей. Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан тоже вернутся и мы увидим, как они вместе будут путешествовать по «сломанному» миру видеоигры.
Так как режиссёр Джей Джей Абрамс обожает секреты, то единственное, что известно о девятом эпизоде — это то, что он будет не таким нудным и спорным, как «Последние джедаи» и уж точно ответит на большинство вопросов, возникших после просмотра двух последних эпизодов. Судя по трейлеру, это точно будет масштабное завершение не только новой трилогии, но вообще истории Скайуокеров. Кроме того, император Палпатин тоже обещает вернуться, а значит мы наконец узнаем про секрет бессмертия джедаев.
Приятно, что российским кинематографистам и Министерству культуры интересно вкладывать деньги не только в бесконечные фильмы про Великую Отечественную. Фильм режиссёра «Викинга» Андрея Кравчука расскажет о реальных событиях декабря 1825 года. В то время знатные военачальники и солдаты русской армии решили, что после победы над Наполеоном настало время перемен в Российском империи. Тогда, как мы многие помним, пример декабристов был выдающимся гимном свободе и чести. Даже удивительно, что в 2019 году Константин Эрнст решился вложить внушительные 700 млн рублей в историю о том, как поступать по совести. Хотя, конечно, эта тема день ото дня становится всё более актуальной в нашем государстве.
Новая адаптация классического произведения Чарльза Диккенса, рассказывающая о скупердяе-миллионере Скрудже (Гай Пирс). Мини-сериал BBC будет минимально отличаться от произведения и вовсе не будет красивой сказкой. Судя по тону истории — будет серьёзный и пугающий взгляд на человеческую жадность. Скрудж, всегда ставивший деньги превыше любых проявлений человечности, сталкивается в Сочельник с призраками Рождества, пугающими духами, посланными сверху, чтобы научить его ценить человеческую жизнь и окружающий мир. То, что нужно, чтобы посмотреть на Новый год.
Проект, который ждали миллионы фанатов книги Анджея Сапковского. Похоже, что Netflix нашёл идеальное сериальное воплощение для истории о средневековом охотнике на ведьм и монстров Геральте (Генри Кавилл). Так что проблем с материалом у авторов не должно возникнуть, как у сценаристов «Игры престолов». По сюжету ведьмак Геральт путешествует по свету и за деньги убивает различных монстров, так или иначе мешающих жить разным королевствам. Но как это часто бывает, люди в этом мире зачастую оказываются хуже и опаснее монстров. Кстати, не успели авторы доснять сериал, как Netflix уже объявил о том, что продлевает его на второй сезон, очевидно рассчитывая получить в своё распоряжение долгоиграющий эпос в духе «Игры престолов».
Довольно оригинальный и стильный инди-проект, в котором игроку предстоит взять на себя роль заурядного офисного работника. Изо дня в день он ходит на работу по улицам унылого и серого города, пока в один прекрасный момент его жизнь не меняется — он начинает видеть странные видения. Похоже, что это разработчики расскажут нам интерактивную историю о том, как можно изменить свою жизнь и выбраться из порочного круга. При этом графика в игре выполнена в модном минималистичном стиле, а сам игровой процесс иногда напоминает знаменитую Limbo. Обычно при таких скромных визуальных средствах получается весьма интересный продукт.
Николай Гостюхин для Properm.ru