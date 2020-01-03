Прокурор внес представление главе администрации Чусовского района

Надзорное ведомство выяснило, что мужчина в августе 2019 года обратился в администрацию. Он просил провести межведомственную комиссию обследовать жилое помещение, в котором он зарегистрирован. Так как посчитал, что оно непригодно для проживания. Однако обследование не было проведено, что нарушает требования законодательства.