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Posted 3 января 2020, 08:25

Published 3 января 2020, 08:25

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

Прокурор внес представление главе администрации Чусовского района

Прокурор внес представление главе администрации Чусовского района

3 января 2020, 08:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Слуги народа
Чиновники не обследовали помещение по заявлению гражданина.

Чусовская прокуратура проверила обращения жителя поселка Половинка. Он заявил, что его жилищные права нарушила администрация Чусовского муниципального района, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Надзорное ведомство выяснило, что мужчина в августе 2019 года обратился в администрацию. Он просил провести межведомственную комиссию обследовать жилое помещение, в котором он зарегистрирован. Так как посчитал, что оно непригодно для проживания. Однако обследование не было проведено, что нарушает требования законодательства.

Прокурор внес представление главе администрации Чусовского муниципального района. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Также приняты меры к устранению нарушений закона.

#Общество#Слуги народа
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