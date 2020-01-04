На дороге Пермь — Березники восемь человек пострадали в ДТП

Posted 4 января 2020, 13:08
Published 4 января 2020, 13:08
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Вчера, 3 января, на 172 км дороги Пермь-Березники произошло массовое ДТП. По предварительным данным, 46-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada Largus и Toyota.
В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе трое детей. С травмами различной степени тяжести все были доставлены в травматологию краевой больницы им. Вагнера.