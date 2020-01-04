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Posted 4 января 2020, 13:08

Published 4 января 2020, 13:08

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

На дороге Пермь — Березники восемь человек пострадали в ДТП

На дороге Пермь — Березники восемь человек пострадали в ДТП

4 января 2020, 13:08
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Вчера, 3 января, на 172 км дороги Пермь-Березники произошло массовое ДТП. По предварительным данным, 46-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Lada Largus и Toyota.

В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе трое детей. С травмами различной степени тяжести все были доставлены в травматологию краевой больницы им. Вагнера.

#Авто#Дтп
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