Пермяк пытался спрыгнуть с моста в Каму

Posted 4 января 2020, 07:23
Published 4 января 2020, 07:23
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Перми спасли мужчину, который пытался прыгнуть в Каму с моста. Видео с места событий появилось в паблике «ЧП ДТП Пермь» (не можем опубликовать из-за ненормативной лексики). Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января. Ориентировочно в полночь.
По словам очевидцев, сотрудникам службы спасения удалось уговорить мужчину покинуть мост, и не подвергать опасности свою жизнь. После этого пермяка госпитализировали на скорой помощи.