properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января 2020, 07:23

Published 4 января 2020, 07:23

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пермяк пытался спрыгнуть с моста в Каму

Пермяк пытался спрыгнуть с моста в Каму

4 января 2020, 07:23
Фото: Properm.ru.
Спасателям удалось уговорить мужчину покинуть мост, и не подвергать опасности свою жизнь.

В Перми спасли мужчину, который пытался прыгнуть в Каму с моста. Видео с места событий появилось в паблике «ЧП ДТП Пермь» (не можем опубликовать из-за ненормативной лексики). Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января. Ориентировочно в полночь.

По словам очевидцев, сотрудникам службы спасения удалось уговорить мужчину покинуть мост, и не подвергать опасности свою жизнь. После этого пермяка госпитализировали на скорой помощи.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика