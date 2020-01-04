Пермяк пытался спрыгнуть с моста в Каму

В Перми спасли мужчину, который пытался прыгнуть в Каму с моста. Видео с места событий появилось в паблике «ЧП ДТП Пермь» (не можем опубликовать из-за ненормативной лексики). Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января. Ориентировочно в полночь.