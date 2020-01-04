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Posted 4 января 2020, 09:01

Published 4 января 2020, 09:01

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми произошел пожар в общежитии на ул. Веденеева

В Перми произошел пожар в общежитии на ул. Веденеева

4 января 2020, 09:01
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
По предварительной информации, погибших нет.

Сегодня днем, 4 января, в Перми произошел пожар в общежитии на ул. Академика Веденеева, 7. Сгорела квартира на пятом этаже здания. На месте пожара находятся службы спасения. Фото в редакцию Properm.ru прислал очевидец. По его словам, на месте находится семь экипажей пожарных.

По предварительной информации, погибших нет. Жильцы общежития успели эвакуироваться самостоятельно. Причины возгорания неизвестны.

UPD.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю Properm.ru сообщили, что информация о пожаре поступила в 13:37. На место выехало 9 единиц техники и 40 человек личного состава. Площадь пожара составила 25 кв.м. Из помещения были эвакуированы четыре человека. Причина возгорания устанавливается.

#Общество
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