В Перми произошел пожар в общежитии на ул. Веденеева

Сегодня днем, 4 января, в Перми произошел пожар в общежитии на ул. Академика Веденеева, 7. Сгорела квартира на пятом этаже здания. На месте пожара находятся службы спасения. Фото в редакцию Properm.ru прислал очевидец. По его словам, на месте находится семь экипажей пожарных.