В Перми произошел пожар в общежитии на ул. Веденеева

Posted 4 января 2020, 09:01
Published 4 января 2020, 09:01
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Сегодня днем, 4 января, в Перми произошел пожар в общежитии на ул. Академика Веденеева, 7. Сгорела квартира на пятом этаже здания. На месте пожара находятся службы спасения. Фото в редакцию Properm.ru прислал очевидец. По его словам, на месте находится семь экипажей пожарных.
По предварительной информации, погибших нет. Жильцы общежития успели эвакуироваться самостоятельно. Причины возгорания неизвестны.
UPD.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю Properm.ru сообщили, что информация о пожаре поступила в 13:37. На место выехало 9 единиц техники и 40 человек личного состава. Площадь пожара составила 25 кв.м. Из помещения были эвакуированы четыре человека. Причина возгорания устанавливается.