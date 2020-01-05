Бывший игрок «Амкара» рассказал о проблемах в клубе с приходом губернатора Максима Решетникова

«Опасения появились сразу после того, как я приземлился в аэропорту. Это был унылый город, очень отличающийся от живописных Москвы и Санкт-Петербурга. Такая типичная российская провинция, к жизни в которой я в итоге сумел приспособиться, хотя с октября по май там было удручающе. Человек просыпается — за окном серо и грустно, идет спать — то же самое. Можно словить небольшую депрессию. Моя жена жила со мной первые два с половиной года, но потом вернулась в Польшу, будучи на шестом месяце беременности», — цитирует игрока издание InoProSport.