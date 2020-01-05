Бывший игрок «Амкара» рассказал о проблемах в клубе с приходом губернатора Максима Решетникова

Posted 5 января 2020, 09:41
Published 5 января 2020, 09:41
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Экс-игрок «Амкара» Януш Гол рассказал о своих впечатлениях от Перми и банкротстве футбольного клуба в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy. Сейчас Гол играет за польский клуб «Краковия».
«Опасения появились сразу после того, как я приземлился в аэропорту. Это был унылый город, очень отличающийся от живописных Москвы и Санкт-Петербурга. Такая типичная российская провинция, к жизни в которой я в итоге сумел приспособиться, хотя с октября по май там было удручающе. Человек просыпается — за окном серо и грустно, идет спать — то же самое. Можно словить небольшую депрессию. Моя жена жила со мной первые два с половиной года, но потом вернулась в Польшу, будучи на шестом месяце беременности», — цитирует игрока издание InoProSport.
Януш Гол отмечает, что проблемы у клуба начались сразу после смены губернатора (в 2017 году главой региона стал Максим Решетников): «Новый губернатор сказал, что не будет финансировать клуб в прежнем объеме, сократил вливания. По соглашению между властями и руководством «Амкара», если первые дают, к примеру, 50 млн рублей, то и клуб должен будет найти такую же сумму от сторонних спонсоров».
Януш Гол играл за «Амкар» с 2013 по 2018 годы. По его словам, ему до сих пор не выплатили зарплату полностью.