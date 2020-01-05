В Прикамье полиция устроила погоню со стрельбой

Posted 5 января 2020, 11:27
Published 5 января 2020, 11:27
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Вчера, 4 января, на трассе Пермь-Березники водитель автомобиля Daewoo Nexia не выполнил законные требования полицейских остановиться. Как сообщает «АиФ-Прикамье», инспекторы ДПС начали преследование.
Сделав предупредительный выстрел, правоохранители начали стрелять по колёсам автомобиля, после чего машина остановилась. За рулем находился 34-летний житель Соликамска ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, а также бы ранее лишён водительских прав.
После преследования и остановки автомобиля мужчина оказал неповиновение сотрудникам полиции. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения дало положительный результат. По факту случившегося проводится проверка.