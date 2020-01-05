В Прикамье полиция устроила погоню со стрельбой

Сделав предупредительный выстрел, правоохранители начали стрелять по колёсам автомобиля, после чего машина остановилась. За рулем находился 34-летний житель Соликамска ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, а также бы ранее лишён водительских прав.