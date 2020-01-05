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Posted 5 января 2020, 11:27

Published 5 января 2020, 11:27

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Прикамье полиция устроила погоню со стрельбой

В Прикамье полиция устроила погоню со стрельбой

5 января 2020, 11:27
Фото: Properm.ru.
Выяснилось, что мужчина был лишен прав.

Вчера, 4 января, на трассе Пермь-Березники водитель автомобиля Daewoo Nexia не выполнил законные требования полицейских остановиться. Как сообщает «АиФ-Прикамье», инспекторы ДПС начали преследование.

Сделав предупредительный выстрел, правоохранители начали стрелять по колёсам автомобиля, после чего машина остановилась. За рулем находился 34-летний житель Соликамска ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, а также бы ранее лишён водительских прав.

После преследования и остановки автомобиля мужчина оказал неповиновение сотрудникам полиции. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения дало положительный результат. По факту случившегося проводится проверка.

#Авто
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