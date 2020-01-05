В Прикамье спасли мужчину с инсультом

Posted 5 января 2020, 00:42
Published 5 января 2020, 00:42
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Кунгуре на днях произошел инцидент. Как сообщает «АиФ-Прикамье», местным спасателям поступил звонок о том, что пенсионер не отвечает на звонки и не открывает дверь родственникам.
Приехавшие сотрудники открыли заблокированную дверь через окно. Внутри находился 84-летний мужчина с признаками инсульта. Спасатели оказали ему первую помощь и помогли на носилках отнести в автомобиль бригады скорой помощи. Мужчину госпитализировали.