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Posted 5 января 2020, 00:42

Published 5 января 2020, 00:42

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Прикамье спасли мужчину с инсультом

В Прикамье спасли мужчину с инсультом

5 января 2020, 00:42
Фото: Properm.ru.
Пострадавший получил инсульт.

В Кунгуре на днях произошел инцидент. Как сообщает «АиФ-Прикамье», местным спасателям поступил звонок о том, что пенсионер не отвечает на звонки и не открывает дверь родственникам.

Приехавшие сотрудники открыли заблокированную дверь через окно. Внутри находился 84-летний мужчина с признаками инсульта. Спасатели оказали ему первую помощь и помогли на носилках отнести в автомобиль бригады скорой помощи. Мужчину госпитализировали.

#Происшествия
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