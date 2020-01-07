Из-за сильного тумана в пермском аэропорту задерживаются вылеты

Posted 7 января 2020, 09:28
Published 7 января 2020, 09:28
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Из-за сильного тумана в Перми в пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие московских рейсов и самолета из Сочи. Также задерживаются вылеты из Перми. В аэропорту корреспонденту Properm.ru рассказали, что причиной задержек стал сильный туман. Ситуация постоянно меняется, во время улучшения видимости, например, успел сесть рейс из Нового Уренгоя.
Сильный туман называют также одной из причин серии ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, в которых сегодня получили повреждения 21 автомобиль.