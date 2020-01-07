properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января 2020, 09:28

Published 7 января 2020, 09:28

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Из-за сильного тумана в пермском аэропорту задерживаются вылеты

Из-за сильного тумана в пермском аэропорту задерживаются вылеты

7 января 2020, 09:28
Фото: Properm.ru.
Во время улучшения видимости успел сесть рейс из Нового Уренгоя.

Из-за сильного тумана в Перми в пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие московских рейсов и самолета из Сочи. Также задерживаются вылеты из Перми. В аэропорту корреспонденту Properm.ru рассказали, что причиной задержек стал сильный туман. Ситуация постоянно меняется, во время улучшения видимости, например, успел сесть рейс из Нового Уренгоя.

Сильный туман называют также одной из причин серии ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, в которых сегодня получили повреждения 21 автомобиль.

Главная новость по теме
Трасса Пермь-Екатеринбург в районе Лобаново из-за тумана и нескольких ДТП встала в пробке
#Общество#Большое савино#Пермский аэропорт#Аэропорт пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика