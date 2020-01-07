Из-за сильного тумана в пермском аэропорту задерживаются вылеты

Из-за сильного тумана в Перми в пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие московских рейсов и самолета из Сочи. Также задерживаются вылеты из Перми. В аэропорту корреспонденту Properm.ru рассказали, что причиной задержек стал сильный туман. Ситуация постоянно меняется, во время улучшения видимости, например, успел сесть рейс из Нового Уренгоя.